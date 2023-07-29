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IBA少棒／中華撂倒菲律賓再射日 分組第一搶進8強

聯合新聞網／ 智林體育台提供
擔任第一棒的許恩宇兩場比賽都敲出長打。 學生棒球聯盟提供
擔任第一棒的許恩宇兩場比賽都敲出長打。 學生棒球聯盟提供

2023年WBF(I.B.A-BOYS)第41屆世界少年棒球錦標賽今天(29日)在日本東京江戶川開打，中華隊首日進行雙重賽，先以15比1擊敗菲律賓，再以3比2險勝日本第2隊，以分組第一晉級8強。

IBA世界少年棒球錦標賽近年因疫情影響舉辦，中華隊上次參加為2019年，由新竹縣關西國小抱回冠軍，今年共有12隊參戰，分成四組進行賽事，中華隊與菲律賓Wildcats、日本第2隊分在C組，此外，A組新加坡、菲律賓Tanauan、日本江戶川聯隊，B組巴西、中國、日本第1隊，D組澳洲、巴拉圭、日本第3隊。

中華隊賽後與日本隊合影。 學生棒球聯盟提供
中華隊賽後與日本隊合影。 學生棒球聯盟提供

中華隊由軟式聯賽奪冠的台北市東園國小為主體，自7月初展開集訓，27日出發日本參賽，今天首戰與菲律賓交手，許恩宇一開始就敲出三壘安打，2出局後，黃竑鈞補上安打，菲律賓投手控球不穩，加上守備失誤，讓中華隊先吃下7分大局。

菲律賓1局下雖出現一發場內陽春砲，不過投手無法守住，中華隊2局上再添5分，3局上再拿3分，加上三任投手車輪戰，一路領先，旗開得勝。

中華隊接著與大阪主體的日本第2隊交鋒，日本第2隊一開賽就打出場內全壘打，不過中華隊1局下靠著許恩宇首局首打席場內全壘打回敬，接著兩次保送、失誤追加2分，打完4局就因大會規定80分鐘時間限制結束，中華隊以1分差險勝。

中華隊賴誠傑先發3局，許恩宇、王楷澄接力登板，總教練鄭敬樺表示，賴誠傑3局用70球退場，隊友有些隱形失誤，讓他球數較多，許恩宇、王楷澄則是投球還在適應，希望趕快調整好，後續賽事會再上場。

擔綱第一棒的許恩宇兩場比賽都貢獻長打，鄭總提到，他攻擊不錯，腳程又快，投打守各方面都好，集訓時曾出現121公里最快球速。

中華隊順利晉級複賽，鄭敬樺說，首日內容在預期當中，小朋友表現還可以，希望再加強戰術執行能力。

日本 菲律賓 疫情

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