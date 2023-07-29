快訊

記得帶傘！午後對流發展旺盛 新北、台中等9縣市大雨特報

成都世大運／柔道男神楊勇緯黃金得分制勝出 挺進金牌戰！傍晚爭首金

U12世界盃／今日賽程順利開打 晚上「台日大戰」受矚目

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
颱風過境台南迎來大晴天，亞太棒球訓練中心少棒主副場地未受風雨影響，今天賽程順利開打。圖／體育局提供
颱風過境台南迎來大晴天，亞太棒球訓練中心少棒主副場地未受風雨影響，今天賽程順利開打。圖／體育局提供

因受杜蘇芮颱風影響，原定7月28日開戰的2023第七屆WBSC世界盃少棒錦標賽（VII WBSC U12 Baseball World Championship），延期辦理，今天一早颱風過境，台南迎來期盼的大晴天，亞太棒球訓練中心少棒主副場地未受風雨影響，簡單整理後，29日的賽程順利開打，今晚有精彩的台日大戰，市長黃偉哲邀請市民朋友能夠進場一起為台灣隊加油。

黃偉哲表示，亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場自6月起封館整修，針對各項軟硬體設施，包括草皮維護保養、紅土區補土補平、場邊水溝蓋人工草檢查更換、大螢幕計分板及夜間照明及登革熱孳清等進行全面性維護及修繕，已做足準備，雖然經過颱風攪局，下了一整天的雨，但雨停之後，今天一早場地僅需簡單整理，填補紅土，賽事正常舉行。

體育局長陳良乾指出，今日一早放晴後，各場地工作人員立即進場檢視，好在亞太少棒主副球場已做足準備，球場優質的排水系統經得起強風豪雨的考驗。首場韓國對巴拿馬、美國對紐西蘭都順利正式開打，另7月28日的賽程因雨順延，國際棒總還會觀察這幾天的天氣變化，在重新規劃賽程安排後儘速公告在棒協官網及U12世界盃少棒臉書粉絲專頁，也誠摯邀請全國喜愛棒球的朋友，持續關注賽事資訊，為各國少棒好手加油。

颱風過境台南迎來大晴天，亞太棒球訓練中心少棒主副場地未受風雨影響，今天賽程順利開打。圖／體育局提供
颱風過境台南迎來大晴天，亞太棒球訓練中心少棒主副場地未受風雨影響，今天賽程順利開打。圖／體育局提供

棒球 棒協

延伸閱讀

破觀測紀錄！杜蘇芮颱風在東吉嶼海域掀起20米高狂浪

杜蘇芮颱風肆虐後遊客傻眼 台南七股網仔寮沙洲變這樣

網美景點沒了！金門著名「鋼盔九重葛」不敵杜蘇芮颱風被吹斷

杜蘇芮颱風遠離天空放晴 高雄多場館休園整頓

相關新聞

U12世界盃／今日賽程順利開打 晚上「台日大戰」受矚目

因受杜蘇芮颱風影響，原定7月28日開戰的2023第七屆WBSC世界盃少棒錦標賽（VII WBSC U12 Basebal...

廣角鏡／辜仲諒探國手 勉打出好球

U12世界盃棒球賽昨天受到杜蘇芮颱風影響延賽，中華棒球協會理事長辜仲諒特別探視同在台南亞太國際棒球訓練中心室內練習場集訓...

中職／明星賽即將開打 預售票已突破史上最多人

中華職棒明星賽將於明天、30日在台中洲際棒球場開打，聯盟今晚公布最後預售票數字，2日合計售出2萬9500張票，突破去年總...

U12世界盃／29日對日本 速球派邱亞恩先發搶勝

U12世界盃棒球賽台灣隊明天將與日本隊交手，派出速球派右投手邱亞恩先發，日本隊則派出原訂今天首戰要對墨西哥隊的投手水野蒼...

中職／明星賽打序公布 中華隊推鄭浩均先發、4棒交給劉基鴻

中華職棒明星賽在7月29、30日於台中洲際棒球場開打，今天舉辦歡迎晚宴，首日的先發打序也揭曉，中華隊由鄭浩均擔任先發投手...

中職／陳金鋒率隊打明星賽 30日接受頒證入名人堂

中華職棒明星賽將於29、30日在台中舉行，陳金鋒除了會率領亞冠賽中職聯隊外，30日明星賽前也將與陳河東、官大全、 陳樹木...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦