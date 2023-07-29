U12世界盃／今日賽程順利開打 晚上「台日大戰」受矚目

因受杜蘇芮颱風影響，原定7月28日開戰的2023第七屆WBSC世界盃少棒錦標賽（VII WBSC U12 Baseball World Championship），延期辦理，今天一早颱風過境，台南迎來期盼的大晴天，亞太棒球訓練中心少棒主副場地未受風雨影響，簡單整理後，29日的賽程順利開打，今晚有精彩的台日大戰，市長黃偉哲邀請市民朋友能夠進場一起為台灣隊加油。

黃偉哲表示，亞太國際棒球訓練中心少棒主、副球場自6月起封館整修，針對各項軟硬體設施，包括草皮維護保養、紅土區補土補平、場邊水溝蓋人工草檢查更換、大螢幕計分板及夜間照明及登革熱孳清等進行全面性維護及修繕，已做足準備，雖然經過颱風攪局，下了一整天的雨，但雨停之後，今天一早場地僅需簡單整理，填補紅土，賽事正常舉行。

體育局長陳良乾指出，今日一早放晴後，各場地工作人員立即進場檢視，好在亞太少棒主副球場已做足準備，球場優質的排水系統經得起強風豪雨的考驗。首場韓國對巴拿馬、美國對紐西蘭都順利正式開打，另7月28日的賽程因雨順延，國際棒總還會觀察這幾天的天氣變化，在重新規劃賽程安排後儘速公告在棒協官網及U12世界盃少棒臉書粉絲專頁，也誠摯邀請全國喜愛棒球的朋友，持續關注賽事資訊，為各國少棒好手加油。