U12世界盃／29日對日本 速球派邱亞恩先發搶勝

U12世界盃棒球賽台灣隊明天將與日本隊交手，派出速球派右投手邱亞恩先發，日本隊則派出原訂今天首戰要對墨西哥隊的投手水野蒼介先發應戰。

U12世界盃棒球賽原訂今天在台南亞太國際棒球場少棒球場舉行，台灣隊原本首戰與澳洲隊交手，但台南地區受到颱風杜蘇芮外圍環流影響、雨勢不斷，今天比賽延賽，明天則按照原本排定的賽程，將於晚間6時30分與日本隊交手。

台灣隊今天雖然沒有比賽，但是有安排練球，明天對日本隊比賽將派出來自台東桃源國小的投手邱亞恩，邱亞恩是此次球隊設定的主戰投手，也是投打俱佳的好手，投手最快球速約可達120公里，對日本隊先發、全力搶勝。

日本隊原本今天首戰將與墨西哥隊交手，計畫派出的先發投手就是左投水野蒼介，大會公告，明天日本隊先發投手還是派出水野蒼介，根據日媒報導，水野蒼介變化球種多、控球好，扛起球隊首戰先發鬥志高。