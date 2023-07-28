中職／明星賽打序公布 中華隊推鄭浩均先發、4棒交給劉基鴻

中華職棒明星賽在7月29、30日於台中洲際棒球場開打，今天舉辦歡迎晚宴，首日的先發打序也揭曉，中華隊由鄭浩均擔任先發投手，第4棒交給「紅色大砲」劉基鴻，扛起新生代中華隊主砲位置。

聯盟公布最後預售票銷售數字，首日已破1.7萬張，次日則破1.25萬張，兩日合計售出2.95萬張，已突破去年兩日的總銷量2.75萬張明星賽史上最佳進場人數紀錄。聯盟初估預售再加上當天現場售票，上看3萬人，首日賽事預售1.7萬張還可能打破中華職棒34年來，明星賽史上單場最高進場數，在2013年桃園棒球場1萬8181人的紀錄。

聯盟會長蔡其昌今天在歡迎晚宴上感謝所有的教練以及選手們，並感謝球迷們的踴躍支持，希望所有的選手能夠在明星賽好好發揮，與球迷們一起同樂、享受比賽。

熱血沸騰的戰技挑戰賽，全壘打大賽分別在29、30日進行預賽及決賽，首日還有「野手速球王」，野手化身投手比拚球速，究竟誰是野手中的隱藏高手；次日「全方位打擊王」由投手擔任打者並接受指定任務，考驗投手的打擊能力，趣味性十足；「趣味接力賽」將由球員、女孩、吉祥物等人聯手接力，最可愛又有趣的接力賽皆會在明星賽兩日登場。

兩隊首日先發打序也公布，明星隊為球迷票選先發，雖有江少慶、岳東華因傷退出，名義上仍是明星賽先發選手，將在一開賽即換人；中華隊由兄弟投手鄭浩均扛起先發任務，二、游防區交給林靖凱、江坤宇。