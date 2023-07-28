中職／明星賽打序公布 中華隊推鄭浩均先發、4棒交給劉基鴻
中華職棒明星賽在7月29、30日於台中洲際棒球場開打，今天舉辦歡迎晚宴，首日的先發打序也揭曉，中華隊由鄭浩均擔任先發投手，第4棒交給「紅色大砲」劉基鴻，扛起新生代中華隊主砲位置。
聯盟公布最後預售票銷售數字，首日已破1.7萬張，次日則破1.25萬張，兩日合計售出2.95萬張，已突破去年兩日的總銷量2.75萬張明星賽史上最佳進場人數紀錄。聯盟初估預售再加上當天現場售票，上看3萬人，首日賽事預售1.7萬張還可能打破中華職棒34年來，明星賽史上單場最高進場數，在2013年桃園棒球場1萬8181人的紀錄。
聯盟會長蔡其昌今天在歡迎晚宴上感謝所有的教練以及選手們，並感謝球迷們的踴躍支持，希望所有的選手能夠在明星賽好好發揮，與球迷們一起同樂、享受比賽。
熱血沸騰的戰技挑戰賽，全壘打大賽分別在29、30日進行預賽及決賽，首日還有「野手速球王」，野手化身投手比拚球速，究竟誰是野手中的隱藏高手；次日「全方位打擊王」由投手擔任打者並接受指定任務，考驗投手的打擊能力，趣味性十足；「趣味接力賽」將由球員、女孩、吉祥物等人聯手接力，最可愛又有趣的接力賽皆會在明星賽兩日登場。
兩隊首日先發打序也公布，明星隊為球迷票選先發，雖有江少慶、岳東華因傷退出，名義上仍是明星賽先發選手，將在一開賽即換人；中華隊由兄弟投手鄭浩均扛起先發任務，二、游防區交給林靖凱、江坤宇。
明星賽7/29先發打序
明星隊（客隊）
第一棒 陳傑憲（中外野）
第二棒 王勝偉（游擊）
第三棒 林安可（右外野）
第四棒 林智勝（指定打擊）
第五棒 詹子賢（左外野）
第六棒 張志豪（一壘）
第七棒 王威晨（三壘）
第八棒 福來喜（捕手）
第九棒 岳東華（二壘）
投手 江少慶
中華隊（主隊）
第一棒 岳政華（右外野）
第二棒 江坤宇（游擊）
第三棒 郭天信（中外野）
第四棒 劉基鴻（一壘）
第五棒 林子豪（三壘）
第六棒 林靖凱（二壘）
第七棒 戴培峰（捕手）
第八棒 林吳晉瑋（指定打擊）
第九棒 林孝程（左外野）
投手 鄭浩均
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