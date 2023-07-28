U18世界盃／中華培訓隊持續集訓 31日起安排實戰

備戰U18世界盃棒球賽，培訓隊持續集訓，預計31日起安排實戰，暫定與中職二軍、亞運成棒培訓隊打10場練習賽，陣中台加混血捕手林立恩預計8月初會再回台加入培訓隊訓練。

U18世界盃棒球賽將於8月31日在台灣開打，台灣此次由桃園市取得組訓權，國內選拔賽玉山盃過後先選出36人名單、展開第一階段集訓，並安排9場藍白對抗賽觀察球員狀況，並於7月5日縮小名單、選出24人培訓名單。

培訓隊於7月23日展開第2階段集訓，預計31日起安排實戰交流賽，目前暫定與中華職棒二軍、亞運培訓隊打10場比賽，8月底暫定會在主場地之一天母棒球場與國外球隊打3場練習賽，台灣隊U18世界盃首戰將於天母棒球場迎戰澳洲隊。

培訓隊24人名單中有台灣、加拿大混血捕手林立恩，林立恩先前也有回到台灣投入第一階段集訓，教練團對於林立恩的攻守能力都給正面評價。

林立恩剛加入球隊時因語言問題，溝通上有時會有點障礙，但總教練吳柏宏表示，林立恩很積極融入團隊，打完藍白賽也有感受到他中文越來越好。

林立恩結束第一階段集訓後返美處理私事，預計8月初會再回到台灣投入集訓，吳柏宏表示，林立恩如果最後留在代表隊中，守備方面一定會替球隊帶來正面影響，攻擊部分則要看臨場反應。