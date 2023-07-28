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中職／超暖！日本球迷徒手接球受傷 江坤宇送簽名球並祝康復

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中職／超暖！日本球迷徒手接球受傷 江坤宇送簽名球並祝康復

聯合新聞網／ 綜合報導
日前一位日本球迷徒手接球受傷，現場民眾協助治療。 讀者授權提供
日前一位日本球迷徒手接球受傷，現場民眾協助治療。 讀者授權提供

日前有一位來台看中華職棒的日本人，因徒手接球導致受傷的意外，現場不少觀眾協助治療並包紮送醫，讓他感受台灣民眾的熱心，而今天這位日本球迷在個人臉書po文表示，他收到江坤宇致贈的簽名球，上面寫有「早日康復」，對此他在臉書感謝說，「謝謝中信兄弟棒球隊和江坤宇的用心，非常感謝！」

中華職棒20日在台中洲際球場進行中信兄弟與樂天桃猿的比賽，比賽進行至五局下，中信兄弟「小可愛」江坤宇轟出本季個人首轟，帶有兩分打點，全場歡呼；然而這位日本球迷為了搶接這顆全壘打球，居然徒手去接，結果球沒接到，還被打中臉部，鼻樑出血被工作人員包紮送醫，中華職棒還為此再次告誡球迷，「請大家告訴大家，千萬不要徒手接球」。

這位日本球迷在臉書發文說，「7月20日在台中洲際棒球場，被中信兄弟擊出的全壘打球打中送往醫院，所受的傷已在前天痊癒後恢復良好，抱歉讓你們這麼多人關心。我收到江坤宇的簽名球，留言說早日康復，謝謝中信兄弟棒球隊和江坤宇球員的用心，非常感謝！」

江坤宇送上簽名球給接球受傷的日本球迷。 擷圖自球迷臉書
江坤宇送上簽名球給接球受傷的日本球迷。 擷圖自球迷臉書

江坤宇送上簽名球給接球受傷的日本球迷。 擷圖自球迷臉書
江坤宇送上簽名球給接球受傷的日本球迷。 擷圖自球迷臉書

兄弟 中信 日本

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