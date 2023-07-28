中職／悍將「童樂會」加碼4場 來外野跑跳體驗「蝦池」

富邦悍將隊7月初舉辦「童樂會-親子球場活動」，提供小小場務達人體驗、球場KGB、應援互動與賽前觀禮等親子專屬內容，首場名額快速完售並引起球迷熱烈迴響，悍將球團決定在8、9月加開4場次，分別於8月19日（六）、8月20日（日）、9月24日（日）、9月30日（六）主場賽前再度舉辦。

悍將7月首場「童樂會-親子球場活動」，活動當天數十組親子攜手走進新莊棒球場，穿越球員專屬通道來到一壘側主場休息區，體驗悍將球員在比賽時的第一專屬視角。透過新莊球場專業場務人員的講解，以及大小朋友們親身體驗前所未有的壘包安裝、紅土整平及內野畫線等場務工作，除了可以盡情拍照留下難忘回憶外，也對球賽能夠有更深一層的了解。還有外野草皮KGB親子互動時間，不管是要在外野草皮奔跑體驗「蝦池」的遼闊，或是要挑戰全壘打牆的高度盡情跳躍，甚至是站在球員單場MVP舞台上與球員及榮耀項鍊合影，留下最佳親子時光。

富邦悍將隊7月初舉辦「童樂會-親子球場活動」，首場名額快速完售並引起球迷熱烈迴響，球團決定在8、9月加開4場次。圖／富邦悍將隊提供

悍將應援學堂時間安排應援團長和大家互動，除了應援動作的教學外，還有更多應援詞曲的發想說明與提問互動，讓小朋友從內到外，都能對悍將有更深層的認識。同樂時光還可至舞台上與團長合影抽獎，從球員簽名海報、簽名板到當日小小球僮體驗，都讓每一位參與活動的小朋友帶回滿滿的紀念品與回憶。另購買當日門票者，還可加碼參加賽前儀式場內觀禮行程，以最近距離的VVIP視角欣賞賽前表演與開球嘉賓的演出。

悍將今天宣布8、9月加開4個場次的「童樂會-親子球場活動」，每場次限額25組，每組需有一位孩童及一位陪同者參加，「梅林早鳥優惠」於8

月1日中午12點到8月2日搶先開賣，售價為親子兩人組1000元／組、親子三人組1300元／組；8月3日中午12點起全面開賣，售價為親子兩人組1200元／組、親子三人組1500元／組。