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中職／味全下半季霸占龍頭 葉總點出一大不同

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒例行賽統一獅對上味全龍晚上在天母棒球場開打，五局下味全龍邱辰跑回本壘得分。記者林伯東／攝影
中華職棒例行賽統一獅對上味全龍晚上在天母棒球場開打，五局下味全龍邱辰跑回本壘得分。記者林伯東／攝影

味全龍隊今晚以8：1擊敗統一獅隊，下半季首戰後連續13天位居第一，總教練葉君璋點出，關鍵在洋投歸隊後減輕牛棚負擔，今晚就是最好例子。

龍隊今天先發投手是傷癒歸隊的布里悍，先發6局被敲4支安打僅掉1分，王家兄弟吃完剩下局數，王維中中繼1.2局、王躍霖後援1.1局，合計被敲3支安打，都沒有掉分。

上半季龍隊因猛威爾手肘韌帶受傷結束合約關係、布里悍5月初受傷、伍鐸5月下旬肩膀不適，只剩鋼龍一人苦撐，上半季尾聲簽了新洋投錡龍，布里悍也在7月21日重返一軍。

葉君璋表示，下半季球隊能夠順暢運作，主要是洋投到位，讓牛棚投手有喘息空間，上半季要贏球幾乎都要動用勝利組的林凱威、陳冠偉，像今天這樣兩人可以休息的比賽不多見。

今天龍隊打擊在後段爆發，5局下攻得2分、6局下追加4分，葉君璋表示，一開始打線被對方封鎖，但第二輪開始有突破，「這是不錯的結果，也是選手進步的地方，第二打席就能立刻轉換。」

其中林智勝在6局下代打敲回1分打點安打，也讓他以8分打點位居本季代打最多，葉總表示，林智勝從去年到現在任務的轉換，自己也有不同的調整方式，「這是職業球員應該有的樣子，他做得很好，可以說從第1局就在準備這個代打。」

葉君璋 布里悍

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