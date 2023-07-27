中職／布里悍將狂風化作武器 傷後找到最好自己
味全龍隊洋投布里悍傷癒歸隊後找到更好的自己，連兩場拿下勝投，今晚對統一獅隊繳出6局失1分的好投，借助「風」的一點幫助，布里悍說：「大部分人會害怕風勢，但我當作武器。」
布里悍5月初在花蓮出賽後因左腳掌骨裂缺陣，7月21日歸隊首戰就有5局9K失2分的表現，今天更是成功壓制獅隊，全場僅被敲4支安打，以95球投完6局，另有4次三振、2次四壞保送，拿下本季第4勝。
龍隊總教練葉君璋表示：「布里悍回來之後的狀況非常好，感覺比季初更好，其實他的能力是可以續投，但因為6局下打比較久，就讓他休息。」龍隊在6局下打了9人次，敲出6支安打包含吉力吉撈．鞏冠的兩分砲，攻下4分大局。
「確實。」布里悍也認同葉總所言，自己的受傷期間不僅是加強傷部的肌肉，其他部位肌力也一併加強，調整自己的出手點、髖部移動方式，找到最好版本的自己。
颱風杜蘇芮靠近造就天母棒球場狂風吹襲，布里悍投球似乎不受影響，他表示，自己依據風勢更改投球策略，以今天逆風較多的狀況下，「像是二、三壘有人時，就會把變速球投到低角度，讓對方把球打高，讓風去幫助我，順風也會有不同方式。」
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