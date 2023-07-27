U12少棒賽將點燃戰火 台灣首戰王羽翔先發對澳洲

第7屆U12世界盃少棒錦標賽即將在明天於台南點燃戰火，台灣隊將在明天晚間首戰對上澳洲隊，推出最穩定的王羽翔先發登板，總教練陳明仁提醒球員，在場上要保持心理穩定。

U12世界盃少棒賽將在7月28日至8月6日於台南亞太國際棒球訓練中心（少主、副球場）進行，共有12隊參加。預賽A組有地主台灣隊、委內瑞拉、墨西哥、日本、澳洲、德國；B組則有美國、多明尼加、韓國、巴拿馬、捷克、紐西蘭，分組前3名晉級複賽。

明天台灣隊首戰將於晚間6時30分與澳洲隊交手，台灣隊總教練陳明仁今天接受中央社記者訪問時表示，明天首戰將推出來自台東卑南國小的王羽翔掛帥先發，陳明仁說明：「因為他是所有投手裡面比較穩定的選手，第一場比賽軍心先安定下來。」

經過1個月左右的集訓，台灣隊在20日到亞太球場熟悉場地、適應夜間燈光，陳明仁表示，「訓練過程中都有在注意球員的穩定性，我在平常都會提醒他們，比賽中可能會有什麼狀況、要怎麼處理，因為對方也會用最好的陣容對我們，要有充足準備，不該犯的錯誤不要犯。」

在開賽前一天，談到最後提醒了小朋友什麼事情，陳明仁則表示，第1個是心要靜，「因為球場上都會有緊急狀況，心情要保持穩定，不要慌慌張張，沉著應戰。」第2個提醒事項則是要守住自己的好球帶。