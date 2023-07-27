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中職／扛主戰不喊累 陳重羽珍惜機會懂得利用負能量

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅捕手陳重羽。圖／聯合報系資料照
統一獅捕手陳重羽。圖／聯合報系資料照

統一獅隊捕手林岱安即將歸隊，陳重羽可以稍微鬆一口氣，過去這段主扛捕手的日子，他自認對體能影響不大，一邊珍惜這段時光，也期待隊友的歸來，「球隊大家都是一起的。」

林岱安在6月8日牛棚接捕時被球砸到下巴，因下顎骨折開刀治療，這之後的22場比賽，陳重羽扛起主戰任務，其中17場都擔任先發捕手，另外5場則是柯育民。

跟開季與林岱安彼此分攤各一半的捕手工作量不同，陳重羽表示，先發的場次增加，付出的體力當然也隨之增加，「但大家都一樣是這樣比賽，我自己也不會感覺有太大的不同。」

對於有這樣的出賽機會，陳重羽很珍惜，尤其是從過去的低潮中爬出，他要感謝總教練林岳平、首席教練高志綱、投捕教練陳俊輝，「他們讓我一直有機會，就算過去很多次失敗，還是對我有信心。」

陳重羽生涯第一年是以外野手身分出賽，2018年才回到捕手本行，攻擊面也打出3成18打擊率的成績，只不過接下來4個球季在攻守兩端都有些掙扎，今年他有了新的想法，「自己不能放棄自己，任何事情都要多嘗試才知道哪裡不足。」

低潮時期，陳重羽也要承擔外界的批評，他認為這是職業球員必經之路，「無論是輿論、成績或是看不見的壓力，都會有，我也有過很負面的時期，但現在知道，無論好或不好的情緒，都可以拿來利用，順的時候當然可以正面看待事物，不順的時候也不要害怕，要懂得承認失敗。」

陳重羽 林岳平 牛棚

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