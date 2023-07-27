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中職／明星賽野手速球王 林靖凱再參戰拚衛冕

中央社／ 台北27日電
統一獅林靖凱將再次參戰明星賽的「野手速球王」拚衛冕。 聯合報系資料照
統一獅林靖凱將再次參戰明星賽的「野手速球王」拚衛冕。 聯合報系資料照

中華職棒明星賽即將在29日、30日登場，除了比賽之外，還有許多趣味競賽，中職今天宣布「野手速球王」新增林靖凱、范國宸參賽，另外也公布了「趣味接力賽」參賽名單。

這次明星賽2天由林岳平領軍的明星隊與陳金鋒領軍的中華隊交手，明星賽首日還有全壘打大賽，參賽球員分別是味全龍隊林智勝、統一獅隊林安可，還有龍隊吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻，以及中信兄弟福來喜、獅隊蘇智傑、兄弟隊江坤宇、富邦悍將隊高國輝。

除了全壘打大賽，還有野手比球速的「野手速球王」比賽，聯盟今天宣布新增2名選手參戰，中華隊新增獅隊林靖凱、明星隊新增悍將隊范國宸。其中林靖凱在去年的野手速球王投出150公里成績，拿下去年的野手速球王冠軍，今年能否再創佳績，將成為這次比賽焦點之一。

「趣味接力賽」將在2天都登場，首日比賽2隊各10棒，次日比賽2隊各11棒，分別由球員、女孩、吉祥物、網紅組隊，雙方分別由本壘出發，跑到外野繞球場一圈後回到本壘，用拉拉棒作為接力棒，先過衝線繩的隊伍獲勝。

趣味接力賽的球員陣容部分，29日中華隊有統一獅林詔恩、味全龍郭天信，明星隊有富邦悍將王勝偉、台鋼雄鷹陳宇宏；30日中華隊則有富邦悍將戴培峰、樂天桃猿宋嘉翔，明星隊有中信兄弟福來喜、統一獅隊邱浩鈞。

明星賽 中華隊 富邦悍將

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