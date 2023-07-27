中職／拿莫．伊漾準備守二壘 明星賽餅總出招

味全龍隊拿莫．伊漾遞補中信兄弟隊岳東華的空缺入選明星賽，而且可能也要接手同樣管區，明星隊總教練林岳平坦言目前中線缺人手，今天先跟龍隊總教練葉君璋打過招呼，「他說內野四個位置都可以。」

拿莫．伊漾確實四個位置都守過，但前一次是在2021年，在一軍場上守過唯一一場，拿莫今天得知明星賽可能要守二壘，雖然第一時間震驚了一下，但他也說：「不難啦，有守過，內野我都可以，而且明星賽不算成績，大家開心就好。」

餅總會有這個念頭，原因是明星隊內野中線原本就僅有王勝偉、林立、岳東華，少了一人又有兩場比賽要打，勢必需要人手，今天統一獅隊與味全龍隊交手，林岳平順勢徵詢葉君璋想法，「葉總說他四個位置都可以，也問本人二壘可以嗎？知道可以守那就好了。」

拿莫也想過怎麼不是隊友李凱威遞補？但既然選到自己就全力以赴，能守二壘也是滿新鮮的事，「今年一開始沒入選其實不會失望，因為有去年的陰影。」

去年拿莫渴望參加明星賽，然而上半季的火燙手感卻在明星賽後陷入低潮，今年改為抱持不強求的心，至於明星賽前都打得不錯，拿莫笑說，自己是慢熟型選手，「重點是年底的時候打得怎麼樣。」

中職今天也新增兩位選手參戰「野手速球王」，中華隊多了林靖凱、明星隊新增范國宸，其中林靖凱在去年的野手速球王投出150公里成績拿下冠軍，今年能否再創佳績，勢必成為這次比賽焦點之一。