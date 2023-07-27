U12世界盃／憂颱風杜蘇芮攪局 台南市府規劃備用球場

U12世界盃少棒賽將於明天在台南亞太棒球訓練中心兩座球場開打，台南市政府考量賽程可能受颱風杜蘇芮影響，已整備善化球場為備用場地，盼使此次賽事順利完成。

台南市政府今天下午在永華市政中心舉辦開賽記者會，安排台灣隊教練及球員出席，台南市長黃偉哲特地贈送正值產季的芒果，並邀請各地球迷到台南現場觀看比賽，為小選手們加油。

台灣隊總教練陳明仁表示，說沒有壓力是騙人的，但還是盡量放鬆面對比賽，選手們經過這幾天在台南集訓，對場地、燈光熟悉度及守備掌握度已經到位，大家也都很有信心爭取最佳成績。

黃偉哲說，原本擔心颱風杜蘇芮會對賽程造成影響，但依據下午氣象預報，颱風應該明天上午就會在中國大陸登陸，基本上是離台灣愈來愈遠，明天下午的開幕典禮，以及開幕典禮後地主隊首場比賽對澳洲，應該都能順利進行。

U12世界少棒賽28日開打，面對颱風來襲，內野鋪墊運抵，並實際操作。 聯合報系資料照

黃偉哲表示，亞太棒球訓練中心少棒主、副球場各項軟、硬體設備完善，還有室內內野練習場可以使用，將雨天影響減到最小，幫助選手在比賽中好好表現。

台南市政府體育局長陳良乾表示，台南自2015年起至今已承辦5屆U12世界盃少棒賽事，亞太棒球訓練中心少棒主、副球場經6月封館整修，針對各項設施進行改善，且今年購進2組內野舖墊，遇下雨時可舖蓋內野，務求提供最好場地給各國球隊比賽。

陳良乾指出，若明天賽程受颱風影響，將視狀況採用備案，可順延1天或延到8月2日的賽會休息日補賽，要是2個場地不夠消化補賽賽程，市府另已完成善化球場整備，必要時可以使用。

台南市政府提供資料指出，此次賽會共有台灣、美國、墨西哥、委內瑞拉、巴拿馬、德國、捷克、日本、韓國、紐西蘭、澳洲及多明尼加等12隊參賽，各國代表隊都已陸續抵達，歡迎喜愛棒球的民眾到台南觀賽。