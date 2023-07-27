快訊

最新民調／賴清德居第一、柯文哲落後1百分點緊咬 侯友宜小幅回升

棒球／能高盃遇颱風攪局 玉里高中、花蓮體中並列冠軍

中央社／ 花蓮縣27日電

受颱風杜蘇芮影響，花蓮縣能高盃棒球錦標賽提前結束，青棒組花蓮體中與花蓮縣玉里高中並列冠軍，玉里高中選手李培喆榮獲打點獎，展現了出色打擊技巧與得分貢獻。

紀念台灣第1支在日本阪神甲子園棒球場出賽的花蓮原住民傳奇球隊「NOKO能高團」成立102週年，112年能高盃棒球錦標賽在能高團發源地－花蓮開戰。

承辦的花蓮縣體育會表示，今年共67隊參賽，包括少棒組20隊、青少棒組24隊、青棒組8隊，以及15隊社會組，由於颱風杜蘇芮攪局，原本7月22日至26日賽事，提前於25日結束；社會組則將於8月12日至13日登場。

青少棒組由台北市興福國中與花蓮縣三民國中並列冠軍，青棒組則由花蓮體中與花蓮縣玉里高中並列冠軍。

玉里高中教練吳佳榮表示，這屆賽事中，李培喆打擊表現可圈可點，榮獲得打點獎的成績，他不怯場，展現重要關頭臨門一腳，因爲棒球的打點，攸關得分數的多寡，左右球賽輸贏，所以非常重要，希望他在未來比賽中繼續保持出色表現。

玉里高中校長鄭志明期盼隊員們在8月8日至10日舉行的八通關盃邀請賽，能夠將士用命，取得勝利，贏回冠軍，再次展現球員們的精彩表現及團隊精神。

棒球

延伸閱讀

杜蘇芮逼近中 10縣市豪雨特報

杜蘇芮颱風釀土石流…轟的一聲巨響 台東屋主驚：廚房不見了

影／杜蘇芮帶來強風 板橋路樹傾倒壓中2車1人輕傷

海洋世界成真？杜蘇芮颱風來襲雨灌花蓮 富里稻草藝術季作品全泡水

相關新聞

棒球／日名教頭拿球棒扁人遭停職 卻被踢爆仍照常帶隊

日本棒球向來給人嚴格管理、軍事化訓練的印象。雖然在此作法下，曾養育出一些頂尖的棒球人才，但也曾因為過於嚴苛的環境，產生出一些不當的管教事件。近來就有日本棒球隊的教練，因為體罰的問題，而引發爭議。

中職／拿莫．伊漾準備守二壘 明星賽餅總出招

味全龍隊拿莫．伊漾遞補中信兄弟隊岳東華的空缺入選明星賽，而且可能也要接手同樣管區，明星隊總教練林岳平坦言目前中線缺人手，...

U12世界盃／憂颱風杜蘇芮攪局 台南市府規劃備用球場

U12世界盃少棒賽將於明天在台南亞太棒球訓練中心兩座球場開打，台南市政府考量賽程可能受颱風杜蘇芮影響，已整備善化球場為備...

中職／救援小英雄波力出動！味全龍交通安全主題日齊聚

味全龍隊「交通安全親子主題日」將於8月5日、6日周末登場，今年龍隊與台北市政府交通局攜手合作，以宣導交通安全為主題，特別...

中職／悍將中學主題日迷彩風 玖壹壹、魏如萱獻唱

富邦悍將隊下半季第一檔主題日「台灣大哥大XVIII悍將中學」在8月5日、6日登場，球員換上「湛藍迷彩主題球衣」出擊，5日...

日職／轉支配下倒數4場 王柏融雙安炸出第6轟

距離日職育成球員轉支配下大限前，火腿隊二軍加上今天剩下4場比賽，旅日台將王柏融以本季第6轟為自己添加籌碼，今日對橫濱隊之...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦