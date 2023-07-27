棒球／能高盃遇颱風攪局 玉里高中、花蓮體中並列冠軍

受颱風杜蘇芮影響，花蓮縣能高盃棒球錦標賽提前結束，青棒組花蓮體中與花蓮縣玉里高中並列冠軍，玉里高中選手李培喆榮獲打點獎，展現了出色打擊技巧與得分貢獻。

紀念台灣第1支在日本阪神甲子園棒球場出賽的花蓮原住民傳奇球隊「NOKO能高團」成立102週年，112年能高盃棒球錦標賽在能高團發源地－花蓮開戰。

承辦的花蓮縣體育會表示，今年共67隊參賽，包括少棒組20隊、青少棒組24隊、青棒組8隊，以及15隊社會組，由於颱風杜蘇芮攪局，原本7月22日至26日賽事，提前於25日結束；社會組則將於8月12日至13日登場。

青少棒組由台北市興福國中與花蓮縣三民國中並列冠軍，青棒組則由花蓮體中與花蓮縣玉里高中並列冠軍。

玉里高中教練吳佳榮表示，這屆賽事中，李培喆打擊表現可圈可點，榮獲得打點獎的成績，他不怯場，展現重要關頭臨門一腳，因爲棒球的打點，攸關得分數的多寡，左右球賽輸贏，所以非常重要，希望他在未來比賽中繼續保持出色表現。

玉里高中校長鄭志明期盼隊員們在8月8日至10日舉行的八通關盃邀請賽，能夠將士用命，取得勝利，贏回冠軍，再次展現球員們的精彩表現及團隊精神。