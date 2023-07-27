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中職／救援小英雄波力出動！味全龍交通安全主題日齊聚
味全龍隊「交通安全親子主題日」將於8月5日、6日周末登場，今年龍隊與台北市政府交通局攜手合作，以宣導交通安全為主題，特別邀請兒童界超級英雄「救援小英雄波力POLI」四名人氣角色親臨天母球場。
人氣卡通「救援小英雄波力POLI」曾榮獲NCC 2~6歲兒童適齡兒童電視節目標章，是家長最放心讓孩子觀看的卡通之一，四名主要角色波力(警車)、赫利(直升機)、羅伊(消防車)、安寶(救護車)透過生動劇情演出，成為許多孩子交通安全知識的重要啟蒙。
龍隊本次配合交通安全活動主題，特別邀請四名主要人氣角色於賽前舉辦見面會，分別為8月5日的波力與赫利、6日的羅伊與安寶，將帶領全場小球迷，一起唱唱跳跳。
而位於天母棒球場3樓的「天母棒龍樂園」也在主題日前正式啟用，這座由頂新和德「接棒未來」全新打造的室內跑跑賽車場，未來將於龍隊每場主場賽事期間開放，提供現場2~6歲兒童租借10款不同種類車輛，在精心規劃的安全賽道上認識各種交通規則與標誌，樂園的營運所得也將回饋公益幫助基層棒球。
味全龍兒童會員「威弟小夥伴」則可於親子主題日期間，憑威弟小夥伴會員卡享有租車折扣50元，賽後還能與父母一同進場體驗球場人工草地，為親子球賽時光留下美好回憶。
上半季在「寵物派對主題日」中好評熱銷的味全龍×白爛貓聯名商品，也將於親子主題日推出第二波合作，白爛貓是由插畫家麻糬爸創作的台灣原創IP，以LINE貼圖為舞台創造許多有趣可愛插畫，本次第二波聯名商品，包含味全龍啦啦隊「每日C小龍女」於兩日比賽期間穿著的「白爛貓主題球衣」，購買白爛貓主題球衣的球迷朋友，賽後同樣可參加進場體驗草地活動。
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