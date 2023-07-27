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中職／悍將中學主題日迷彩風 玖壹壹、魏如萱獻唱

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊下半季第一檔主題日「台灣大哥大XVIII悍將中學」，6日賽後由「本土天團」玖壹壹與「金曲才女」魏如萱開唱。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊下半季第一檔主題日「台灣大哥大XVIII悍將中學」，6日賽後由「本土天團」玖壹壹與「金曲才女」魏如萱開唱。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊下半季第一檔主題日「台灣大哥大XVIII悍將中學」在8月5日、6日登場，球員換上「湛藍迷彩主題球衣」出擊，5日嘉賓日前公布，6日則是由「特戰英豪」人氣特務COSER開球，賽後更有「本土天團」玖壹壹與「金曲才女」魏如萱開唱。

富邦悍將隊下半季第一檔主題日「台灣大哥大XVIII悍將中學」，球員換上「湛藍迷彩主題球衣」出擊。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊下半季第一檔主題日「台灣大哥大XVIII悍將中學」，球員換上「湛藍迷彩主題球衣」出擊。圖／富邦悍將隊提供

悍將中學主題日推出全新主題球衣，運用時下流行的數位迷彩元素，搭配悍將經典的藍色系以及大地色系點綴，打造出值得收藏的湛藍迷彩主題球衣，主題日兩天悍將們將穿上戰鬥力滿分的主題球衣出戰。

8月6日賽前邀請射擊遊戲「VALORANT特戰英豪」人氣特務COSER月希、布蕾和七渺一起盛裝來到新莊棒球場，為富邦悍將帶來火力支援並在賽前開出好球，賽前場邊活動也有「特戰英豪軍訓課」，球迷化身特務完成射擊遊戲任務，即可獲得專屬精美好禮。

富邦悍將隊下半季第一檔主題日「台灣大哥大XVIII悍將中學」，6日賽後由「本土天團」玖壹壹與「金曲才女」魏如萱開唱。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊下半季第一檔主題日「台灣大哥大XVIII悍將中學」，6日賽後由「本土天團」玖壹壹與「金曲才女」魏如萱開唱。圖／富邦悍將隊提供

除開球嘉賓外，台灣大哥大也精心準備校園演唱會，「金曲才女」魏如萱以濃厚情感深受聽眾喜愛，也將到場深情演唱，壓軸則請到「本土天團」玖壹壹，直率不做作的嘻哈台客音樂，深受廣大年輕人支持，玖壹壹這回要將嗨炸現場氣氛的舞台功力帶到悍將中學。

富邦悍將 棒球

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