棒球／日名教頭拿球棒扁人遭停職 卻被踢爆仍照常帶隊

日本棒球向來給人嚴格管理、軍事化訓練的印象。雖然在此作法下，曾養育出一些頂尖的棒球人才，但也曾因為過於嚴苛的環境，產生出一些不當的管教事件。近來就有日本棒球隊的教練，因為體罰的問題，而引發爭議。

根據日本媒體「現代ビジネス」報導，東海大學菅生高等學校的57歲前監督若林弘泰，去年8到9月期間，曾經因為用球棒毆打當時高一的選手，結果在今年一月，遭到日本學生野球協會禁賽4個月。學校也在差不多的時間，宣布解除若林的教練身分，並停職6個月做為懲罰。

然而就在最近的西東京地方大賽中，若林卻出現在球隊休息室的關係者席。知情人士則透露，早在四月的時候，就已經看到若林像往常一樣，在學校大聲指揮選手練球。等於是把當初學校的停職處分，當成不存在一樣。

面對外界的質疑，校方則解釋，若林是在6月14日回歸職場，並否認他在此之前有過執教的行為，至於是否會重任監督則還造討論中。知情人士則透露，若林其實已經和受害學生達成和解，也有接近2000人提出連署書，因此校方早就安排若林將在秋天正式回歸監督一職。由於該校知名度不足，因此寄望棒球隊能夠在若林的帶領下出頭，替學校打響名號，才會鬧出這樣的風波。