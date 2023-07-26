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日職／轉支配下倒數4場 王柏融雙安炸出第6轟

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
旅日台將王柏融以本季第6轟為自己添加籌碼，今日對橫濱隊之戰5打數2安打，二軍打擊率來到2成18，幫助球隊以6：3取勝。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影
旅日台將王柏融以本季第6轟為自己添加籌碼，今日對橫濱隊之戰5打數2安打，二軍打擊率來到2成18，幫助球隊以6：3取勝。聯合報系資料照片／記者余承翰攝影

距離日職育成球員轉支配下大限前，火腿隊二軍加上今天剩下4場比賽，旅日台將王柏融以本季第6轟為自己添加籌碼，今日對橫濱隊之戰5打數2安打，二軍打擊率來到2成18，幫助球隊以6：3取勝。

王柏融今天擔任先發第5棒、左外野手，前2打席無功而返，敲出滾地球、右外野界外飛球，6局上不一樣，王柏融從小園健太手中敲出一發右外野陽春砲，一顆失投的138公里速球，打到就知道出去，王柏融跑壘前先帥氣將球棒拋在一旁。

7局上王柏融敲出一壘滾地出局，不過8局上又補上一支右外野安打，總計5打數2安打，有1分打點，在中斷連3場敲安後，又是連2場敲安。

王柏融今年以育成球員身分留在火腿，要力拚在7月31日前轉為支配下球員，錯過就確定本季無緣在一軍出賽，距離期限只剩5天，火腿隊與橫濱隊的三連戰打完第2場，在大限前還剩下29日、30日對歐力士的二連戰可以讓王柏融發揮。

王柏融 火腿

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