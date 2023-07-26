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中職／明星賽戰技挑戰賽制出爐 蕭任汶成亮點

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹投手教練「肉蕭」蕭任汶(中)將在明星賽重返投手丘。 圖／台鋼雄鷹隊提供(資料照)
台鋼雄鷹投手教練「肉蕭」蕭任汶(中)將在明星賽重返投手丘。 圖／台鋼雄鷹隊提供(資料照)

中華職棒明星賽將在7月29、30日在台中洲際棒球場舉行，聯盟今天公布明星賽流程以及戰技挑戰賽賽制，全壘打大賽、野手速球王、全方位打擊王三項挑戰賽中，隱藏亮點是，台鋼雄鷹投手教練「肉蕭」蕭任汶將重返投手丘。

全壘打大賽共有8人參加，分為29日預賽、30日決賽，採取計時制（3分鐘／人），有一次暫停機會，球落地後才讓投手投下一球，全壘打數最多的前4位選手晉級決賽，決賽全壘打最多者奪冠，且決賽最後30秒為金球時間，每擊出一支全壘打，臺灣銀行捐贈5克黃金存摺。

野手速球王有4人挑戰，每人投擲3球，個人球速加總最高者，即成為本次明星賽野手速球王；若遇平手時，以單球球速最高者勝，若最快球速相同，則以第二快球速較高者勝，以此類推，每人最後1球為金球，球速超過140公里，臺灣銀行捐贈5克黃金、超過150公里捐贈10克黃金存摺。

全方位打擊王有6人參賽，其中隸屬中華隊的陳克羿、趙璟榮、江國豪由高志綱餵球，明星隊的呂彥青、德保拉、黃子鵬，則由史上數據最低的防禦率王蕭任汶擔任餵球投手。

全方位打擊王採計時制，一人有90秒時間，大螢幕隨機發出打擊任務，例如觸擊、內野、外野等，完成越多任務者獲勝，每項任務最多只有15秒，若15秒內未完成，則直接跳下一個任務。

另外2天都有的趣味接力賽，一天會有20人參加、一隊10人，兩天共40人，包含球員、女孩、吉祥物，由本壘出發跑到外野繞球場一圈後回到本壘，用短球棒作為接力棒，先過衝線繩之隊伍獲勝。

明星賽 球速

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