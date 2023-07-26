中職／28位小小龍興奮應援 背後有暖心故事

昨晚的天母球場很熱鬧，有群來自新北市中和明穗教會課輔班的孩子，在頂新和德文教基會的邀請下，首次踏入職棒球場觀賞味全龍和富邦悍將的精采對決，一圓他們的職棒初體驗。

許多課輔班的弱勢學童在生命歷程中缺乏陪伴，也較缺乏多元的課後活動，國小四年級的雙胞胎姊妹阿菁、阿華開心說：「很開心第一次去球場，覺得很好玩，感謝基金會哥哥姊姊讓我們有機會進到球場來。」

28位小朋友在老師和志工的陪伴下踏入職業級球場，在興奮的表情背後卻藏著孤獨和屬於自己的故事，目前在明穗教會就讀的課輔班孩子有90%來自經濟弱勢家庭，86%有情緒障礙或發展遲緩，有些還在定期就醫服藥改善中；單親爸媽或隔代教養情況普遍，家長忙於工作無暇照顧，也難有心力再提供更多教育資源。

頂新和德文教基金會在輾轉得知後，特別透過「接棒未來」棒球公益計畫邀請課輔班學童到場觀賽，基金會執行長蕭巧怡表示，讓孩子看到心目中的職棒球星、還有球員持續奮鬥的表現，希望帶給他們勇於追求夢想的精神。當天基金會也安排味全龍棒球隊吉祥物威弟和孩子們互動同樂，現場歡笑聲不斷。

明穗教會牧師陳瑩真說，對孩子來說這不只是一場球賽，場上永不放棄的運動家精神正是孩子們品格鍛鍊的最佳示範，感謝基金會的貼心安排。觀賽前幾天，教會老師還特地進行棒球特訓，教導孩子熟悉棒球規則，以及味全龍的主場、球員相關知識，大家還一起開心地用舊扇子、彩帶製作加油道具。

為了提升青少年對棒球運動的認識和興趣，頂新和德文教基金會「接棒未來」棒球公益計畫近年邀請超過兩萬五千人次的社區和基層棒球隊員，一睹職業級球員的精湛技術和風采，熱情力挺台灣棒球發展！