快訊

蘇芮海陸警戒區再擴大！新增高雄地區 東半部雨勢愈來愈明顯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／悍將打速度戰 林哲瑄衝刺百盜

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
富邦悍將隊林哲瑄。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊林哲瑄。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊下半季啟動速度戰，總教練丘昌榮相中選手年輕、有腳程，其中不輸給「小鮮肉」的快腿來自林哲瑄，下半季3盜已經快追上上半季的4盜，生涯百盜里程碑已來到M6。

悍將下半季前8場比賽跑出12盜，林哲瑄、李宗賢都是3盜，周佳樂、葉子霆各2盜；對於明顯更趨積極的速度戰，丘昌榮解釋：「因選手比較年輕，都是比較有腳程的。」

34歲的林哲瑄，成為這票年輕快腿中的「大學長」，上半季礙於膝蓋傷勢，減少盜壘，經10天休兵期恢復、打針，他不敢說腳的狀態已經是100%，「算是還不錯啦。」

中職史上共27人達成生涯百盜，林哲瑄生涯盜壘數已94次，以及樂天桃猿隊林立97盜，都有機會在本季完成百盜；還有一位挑戰者、中信兄弟隊周思齊96盜，已41歲的他，若能跑進「百盜俱樂部」將締造史上最高齡紀錄。

兄弟 中信

延伸閱讀

中職／錡龍MVP舞笑瞇瞇 葉總看2次回壘不及「不熟悉林哲瑄」

中職／悍將下半季8戰12盜速度戰 王正棠近期有望歸隊

中職／有健康的膝蓋 林哲瑄加速衝先想起那個害他超喘的人

中職／丘總看到的陳仕朋不太說話 林哲瑄：裝的！

相關新聞

中職／悍將攻頂失敗 錡龍7局好投幫龍隊霸住山頭

富邦悍將隊今天挑戰在戰績榜上攻頂，因先發投手李子強1.2局失4分只能留在山腰，悍將終場以1：4輸給味全龍隊，下半季王座上...

中職／在兄弟14年沒辦到過 王勝偉連6場有打點生涯首見

在中信兄弟隊（含兄弟象隊）14年沒辦到過的事，王勝偉身披富邦悍將隊球衣辦到了，今天在6局上敲出的安打、帶有1分打點，推進...

中職／遭當年自己選的陳仕朋兩度封鎖 葉君璋：養成功

葉君璋2016年選進的投手，本季已經兩度對自己目前執教的味全龍隊投出完封勝，葉君璋認為陳仕朋養成路上傷情少，按照球隊規畫...

中職／羅昂估缺陣2個月 獅隊新洋投鎖定2人等候回應

統一獅隊洋投羅昂因強襲球造成右手食指傷勢，球團今天公布檢查結果，確認為撕扯性骨折，初步預估8到10周歸隊，獅隊的洋投補強...

日職／「令和怪物」佐佐木朗希左腹肌拉傷 恐提前結束賽季

日職羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希傳出因左腹肌拉傷，最快需要兩個月時間才能復原，基於保護立場，球團方面不排除讓他本季提前「關機」。 在隨日本武士隊贏得棒球經典賽冠軍後，佐佐木朗希今年賽季維持絕佳狀

中職／桃機大騷動！為明星賽應援 李多慧穿小可愛運動褲抵台

中職明星賽即將在本周末登場，樂天桃猿隊啦啦隊女神李多慧今天也正式抵台，吸引大批粉絲接機，李多慧也在IG限動分享本周行程。 李多慧在個人IG限動曬出粉絲熱情接機畫面，並分享本周行程，明天（26日）

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦