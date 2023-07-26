中職／悍將打速度戰 林哲瑄衝刺百盜

富邦悍將隊下半季啟動速度戰，總教練丘昌榮相中選手年輕、有腳程，其中不輸給「小鮮肉」的快腿來自林哲瑄，下半季3盜已經快追上上半季的4盜，生涯百盜里程碑已來到M6。

悍將下半季前8場比賽跑出12盜，林哲瑄、李宗賢都是3盜，周佳樂、葉子霆各2盜；對於明顯更趨積極的速度戰，丘昌榮解釋：「因選手比較年輕，都是比較有腳程的。」

34歲的林哲瑄，成為這票年輕快腿中的「大學長」，上半季礙於膝蓋傷勢，減少盜壘，經10天休兵期恢復、打針，他不敢說腳的狀態已經是100%，「算是還不錯啦。」

中職史上共27人達成生涯百盜，林哲瑄生涯盜壘數已94次，以及樂天桃猿隊林立97盜，都有機會在本季完成百盜；還有一位挑戰者、中信兄弟隊周思齊96盜，已41歲的他，若能跑進「百盜俱樂部」將締造史上最高齡紀錄。