中職／錡龍MVP舞笑瞇瞇 葉總看2次回壘不及「不熟悉林哲瑄」

味全龍隊今天以4：1擊敗富邦悍將隊，但兩度出現跑者回壘不及的狀況，總教練葉君璋賽後對此笑答：「可能他們還不熟悉林哲瑄吧！」悍將此役兩次外野助殺，分別是林哲瑄、申皓瑋。

龍隊洋投錡龍先發7局失1分，首度奪下單場MVP，站上頒獎台展現舞步，與女孩開心揮手眉開眼笑，錡龍自認跳不好，「我需要再學一下，我不知道剛剛自己在跳什麼，我已經盡力了，好玩就好。」

來台後的3場先發都與蔣少宏搭配，兩人合作也越來越上手，「他是個很棒的捕手，跟著他的配球引導。」此役致勝安打還是蔣少宏2局下的兩分砲，錡龍說：「那支全壘打讓我在場上投得更自在，可以專注在面對打者。」

葉君璋點評錡龍的表現，認為今天有像當初在影片中看到的樣子，「第3場了，有慢慢習慣這個環境，投起來比較自在，這場感覺速度有上來，變化球角度、準確度各方面都不錯，前幾場很像還沒辦法隨心所欲，所以感覺會差一點，這一場就比較自在了。」

龍隊雖然贏球，比賽過程仍有瑕疵，2局下吉力吉撈．鞏冠靠保送上壘，瑪仕革斯．俄霸律尼打向右外野遭到申皓瑋接殺，回傳內野抓到回壘不及的吉力吉撈．鞏冠；6局下，邱辰進占二壘，林孝程打出中外野飛球進手套，林哲瑄回傳後，王勝偉攔下這球抓到回壘不及的邱辰。

對於子弟兵此役兩度因回壘不及遭外野助殺出局，葉君璋表示，「可能還不熟悉林哲瑄吧！哲瑄守備上真的很好，可能他們覺得有機會，還不認識他。」