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中職／悍將下半季8戰12盜速度戰 王正棠近期有望歸隊

中央社／ 台北25日電
富邦悍將打出速度戰。 報系資料照
富邦悍將打出速度戰。 報系資料照

中職富邦悍將隊下半季多「速度戰」，今天賽前8戰打完團隊跑出12次盜壘成功，總教練丘昌榮表示，年輕球員有腳程優勢，期待攻守都有表現，也透露明星賽後野手王正棠有望歸隊。

中職富邦悍將隊下半季開打速度戰多，悍將總教練丘昌榮表示，年輕球員腳程速度本來就是優勢，但先決條件還是要先上壘，也期待除了腳程優勢外，守備、攻擊可以有好的表現。

悍將內野手王正棠因為側腹輕微發炎下二軍，悍將拉上內野手葉子霆補起戰力，葉子霆下半季也打出不錯表現，近期連4場出賽敲安，19日比賽單場4安、跑出2次盜壘成功。

丘昌榮也有特別提到葉子霆，除了腳程優勢外，如果攻守維持好表現，就有機會持續在一軍，也透露王正棠預計明星賽後可能歸隊，但教練團還需要再評估考慮。

悍將陣中年輕球員不少，丘昌榮表示，年輕野手穩定性還是需要再提升，怎麼從板凳替補上場時就是準備好的狀態，都是年輕球員需要學習的課題，這都需要時間，也是球隊的成本，如果可以成長更穩定，對球隊的板凳深度會有很大的幫助。

丘昌榮 明星賽 富邦悍將

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