中職／張進德回一軍借重攻擊火力 蹲捕要找時機

中職富邦悍將隊捕手張進德睽違2個多月回一軍，昨天代打上場，總教練丘昌榮表示，目前希望借重張進德的打擊火力，蹲捕會找時機讓他上場。

張進德5月11日在一軍出賽，揮棒造成腰部不適下二軍，之後一直在二軍養傷，7月開始在二軍有出賽紀錄，目前為止本季二軍總計6場出賽，共12打數敲出2支安打，也有蹲捕出賽4場。

張進德22日回到一軍、板凳出發，昨天與味全龍隊比賽8局下上場代打，敲出一壘方向滾地球出局、沒有上場守備。

悍將總教練丘昌榮表示，目前還是借重張進德的攻擊火力，守備部分慢慢來，也會找適當時間讓他蹲捕上場，但畢盡是腰部傷勢不能太急，如果有機會上場守備，也會設定先發蹲捕局數在7局內。