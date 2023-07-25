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中職／森榮鴻投球更自在 龍隊一軍牛棚戰力人選

中央社／ 台北25日電
味全龍隊森榮鴻。 報系資料照
味全龍隊森榮鴻。 報系資料照

中職味全龍隊投手森榮鴻昨天睽違2個多月再回一軍，中繼1局失1分無關勝敗。總教練葉君璋表示，現在已回到「約8成原來的森榮鴻」，未來若一軍牛棚需要、將會是重要的人選。

龍隊投手森榮鴻生涯3度接受韌帶置換手術（Tommy John），2019年獲得龍隊指名加盟，直到今年才完成中職一軍生涯初登板，5月在一軍出賽2場後又下二軍。

味全龍隊昨天與富邦悍將隊補賽，透過週一補賽規則可以多登錄1人，讓森榮鴻上到一軍。森榮鴻昨天中繼登板投1局，被敲2支安打，失掉1分責失分、無關勝敗，最快球速148公里。

龍隊總教練葉君璋今天賽前受訪表示，森榮鴻昨天登板投球感覺比前面兩場自在，5月一軍的兩場出賽，第一場是生涯初登板，第2場登板時感覺狀況沒有這麼好，但有了經驗、下二軍調整，昨天再回到一軍出賽，感覺他已經有慢慢掌握狀況。

葉君璋表示，森榮鴻昨天投球的過程中看不出來對自己有懷疑，也可能是昨天的狀況不錯，反而太想要用力，結果看起來沒有這麼好，但看得出來他在場上已經可以大膽發揮，相信他會越來越好。

葉君璋表示，森榮鴻目前在二軍出賽球速有往上拉，今年二軍出賽最快球速約149公里，「已經差不多恢復8成原來的他了」，之後如果一軍牛棚有需要，他會是一個重要的人選，教練團也相信他會越來越好。

葉君璋 球速 牛棚

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