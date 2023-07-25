中職／丘總看到的陳仕朋不太說話 林哲瑄：裝的！
富邦悍將隊左投陳仕朋在總教練丘昌榮眼中，是個「不太說話」的形象，隊友林哲瑄一聽聞就笑出來，「他裝出來的！」
陳仕朋昨天面對味全龍隊以119球投完9局，只被敲1安打、無失分，已有生涯3場、本季2場完封勝，丘昌榮昨天賽後形容子弟兵，稱他「不太說話、也沒什麼表情，我也不知道他這麼…」，究竟這麼「怎樣」？只有丘總知道答案。
對於丘總口中形容的陳仕朋，平常與「豪朋游」組合頻率超合的林哲瑄，有不同看法，「他不算多話，但也不是少話，他都講一些五四三的，可能看到教練比較不會說話，真實面貌是喜歡講一些有的沒有。」
其他隊友眼中的陳仕朋，談話有個特別的頻率、天外飛來的感覺，林哲瑄也說：「他就是喜歡講一些無關緊要的，隊上滿多他的同學喜歡鬧他，我就是加入鬧他的行列。」
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