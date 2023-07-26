韓職／「風之孫」李政厚動刀將缺席三個月 恐影響旅美機會

韓職培證英雄隊「風之孫」李政厚今年初就獲得母隊同意，季後將挑戰大聯盟。沒想到近日卻傳出壞消息，李政厚因腳踝傷勢即將動刀，本季可能報銷。

現年24歲的李政厚上季勇奪打擊五冠王及MVP，今年1月就和英雄隊談好，本季結束後透過入札制度挑戰大聯盟，他也選擇知名經紀人「吸血鬼」波拉斯來幫忙談約。據韓聯社報導，李政厚這次動刀預計將缺席3個月，可能會影響到旅美機會。

李政厚本季為英雄隊出賽85場，累積6轟、45分打點，打擊三圍.319/.407/.456。韓媒《My Daily》則指出，杭州亞運南韓棒球隊名單可能需要換人，但李政厚難以被取代，「沒人能補上韓職最強打者的空缺，這是巨大的損失。」