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中職／宛如天女下凡！Uni Girls葳葳翻唱「烏梅子醬」網驚豔

聯合新聞網／ 綜合報導
統一獅啦啦隊成員Dora葳葳。 截圖自Dora臉書
統一獅啦啦隊成員Dora葳葳。 截圖自Dora臉書

統一獅啦啦隊「Uni Girls」成員Dora葳葳近期翻唱流行歌曲《烏梅子醬》，甜美的歌聲搭配日式場景MV，讓網友直呼要被融化了。

Dora先前就加入PLG高雄鋼鐵人隊啦啦隊，今年加入Uni Girls成為「棒籃雙棲」，也在先前的中職網路票選，得到啦啦隊新人王。

大陸歌手李榮浩自創歌曲《烏梅子醬》，洗腦歌詞和旋律引起極高傳唱度，近來在網路上爆紅。Dora也翻唱這首歌，她在MV中身穿洋裝，搭配日式場景。網友紛紛在影片留言區直呼，「被美妙的歌聲吸引了」、「我被融化了，Dora太可愛了八，超厲害的」、「整個甜在心饅頭！」、「真美的統一獅啦啦隊，希望可以多一點在球場看到你」。

統一獅啦啦隊成員Dora葳葳。 截圖自Dora IG
統一獅啦啦隊成員Dora葳葳。 截圖自Dora IG

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