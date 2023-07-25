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日職／「令和怪物」佐佐木朗希左腹肌拉傷 恐提前結束賽季

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
佐佐木朗希恐提前報銷。 法新社
佐佐木朗希恐提前報銷。 法新社

日職羅德隊「令和怪物」佐佐木朗希傳出因左腹肌拉傷，最快需要兩個月時間才能復原，基於保護立場，球團方面不排除讓他本季提前「關機」。

在隨日本武士隊贏得棒球經典賽冠軍後，佐佐木朗希今年賽季維持絕佳狀態，登板13次取得7勝2勝的成績，防禦率僅1.48，85局投球送出130次三振，居太平洋聯盟防禦率和奪三振的榜首，勝投數則並列第3；此外包括被打擊率、WHIP、三振保送比、奪三振率都是居聯盟之冠。

在昨天對軟銀的比賽中，佐佐木朗希主投6局用了93球，僅失1分，送出9次三振，繳出優質先發，不過全場他只出現一顆160公里以上的速球，和過往有些落差。

日媒報導指出，佐佐木朗希在投到90球後突然感到不適，回到休息室之後疼痛加劇。後來佐佐木朗希在東京醫院接受檢查和治療，確認為左腹肌拉傷，最理想情況得休息2個月，很可能賽季因此提前宣告結束。

佐佐木朗希在今天已經取消球員登錄。總教練吉井理人表示：「他需要休息一段時間，我希望他可以回來，但這取決於他的恢復情況。如果復原時間拉長，這個賽季會很艱難。」

羅德目前暫居太平洋聯盟第2名，落後歐力士3場勝差，少了怪物王牌佐佐木朗希，這對極力爭取2005年以來首次聯盟冠軍的羅德來說，無疑是一大打擊。

截自推特
截自推特

東京

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