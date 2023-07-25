小馬青棒／新北穀保啟程赴美 力拚世界賽冠軍

新北市穀保家商棒球隊取得小馬青棒亞太區代表權、前進世界賽，由總教練周宗志率隊，陣中有準中職球員劉俊緯，球隊今天啟程赴美，力拚世界冠軍。

穀保家商代表台灣參賽，6月底在2023年美國小馬聯盟（PONY）帕馬級亞太區青棒錦標賽拿下冠軍，取得世界賽門票為亞太區代表，今天出發前往美國德州打世界賽。

小馬青棒世界賽分國際組球隊與美國球隊，國際組球隊共4隊為亞太區（台灣穀保家商）、加勒比海區（波多黎各）、墨西哥區和歐洲區（以色列）代表，美國球隊總計有6支，地主德州分2隊參賽。

比賽將於台灣時間29日開打，採雙敗淘汰賽制，穀保首戰將與美北區與墨西哥區比賽勝隊交手，冠軍預計8月1日出爐。

台灣球隊是小馬青棒的常勝軍，去年由桃園市平鎮高中代表參賽拿下冠軍，平鎮在2012、2018、2019年都代表台灣參賽小馬青棒世界賽拿下冠軍。

穀保家商此次由總教練周宗志領軍，陣中也有今年中職選秀首輪被味全龍隊指名的游擊好手劉俊緯，要帶領球隊力拚冠軍。