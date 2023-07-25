U12世界盃／賽事月底台南開打 黃偉哲送12國小將「成功致勝」

2023 WBSC世界盃少棒錦標賽事7月28日正式開賽，來自12國的小選手們將在26日陸續抵達台南，台南市長黃偉哲準備寓有「成功致勝」意涵的台南文創禮品成功洋芋片、至聖點心麵，以及富有台南在地農產特色的左鎮芒果布丁、柳營牛奶糖，作為小選手們到訪台南的祝福。

黃偉哲表示，今年已是台南市政府第5度承辦世界盃少棒錦標賽，非常開心看到世界各國的球隊再度來到台南，歡迎大家入場為他們加油。市府也在賽事休息日安排文化交流活動，讓小選手們在競賽之餘也能體驗台南的城市特色，明年台南400系列活動，也邀請小球員們再返台南、一同紀念台南的歷史特殊時刻。

2023第七屆WBSC世界盃少棒錦標賽」於7月28日至8月6日在「亞太國際棒球訓練中心」少棒主、副球場舉行。今年參賽隊伍橫跨亞、美、歐及大洋洲等四大洲，共有台灣、美國、墨西哥、委內瑞拉、巴拿馬、德國、捷克、日本、韓國、紐西蘭、澳洲及多明尼加等12國參賽。

因應杜蘇芮颱風，黃偉哲指示體育局研究替代方案，如比賽時遇大雨，是否調整賽程或更換比賽場地，務必提前規畫萬全措施。2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽將於7月28日至8月6日於台南市亞太棒球訓練中心少棒主、副球場展開。