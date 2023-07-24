影／中職 陳仕朋演出生涯第3場完封勝 悍將克龍 取得2連勝

富邦悍將今晚在新莊主場迎戰下半季排首位的味全龍，悍將先發投手陳仕朋面對味全龍28打席，投出個人最多的9次三振，僅被龍隊郭天信擊出一支安打，拿下生涯第3場完封勝、也是本季第2場，終場悍將以6：0擊敗味全龍。

昨日在台中洲際客場驚險擊敗中信兄弟的富邦悍將，今晚在主場迎戰以4勝1敗戰績，暫居下半季龍頭寶座的味全龍，除了拿下單場MVP的先發投手陳仕朋有完封勝的優質表現外，悍將打線也適時發揮。第二棒王勝偉率先在3局下擊出2分打點二壘安打；第三棒高國麟4打數擊出2支安打，帶有1分打點，跑回1分；第四棒范國宸則在第5局逆風下，擊出2分全壘打，連續7場有安打表現。悍將在前5局就攻下5分。奪勝的悍將取得2連勝後，兩隊之間已無勝差。 拿下完封勝的悍將先發投手陳仕朋，賽後接受林哲瑄的擁抱道賀。記者侯永全／攝影 拿下單場MVP的悍將先發投手陳仕朋，在頒獎儀式中比愛心。記者侯永全／攝影 悍將先發投手陳仕朋面對味全龍28打席，投出個人最多的9次三振，拿下生涯第3場完封勝、也是本季第2場。記者侯永全／攝影