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中職／無安打沒了還是想續投 陳仕朋因責任感在燃燒

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
陳仕朋／富邦悍將臉書
陳仕朋／富邦悍將臉書

先請求「再1局」後再加碼「想投完」，陳仕朋今天以119球完成9局1安打完封勝，幫助富邦悍將隊以6：０擊敗味全龍隊，明明已非無安打比賽，卻有強烈要投下去的企圖心，陳仕朋有責任感，「因為前幾場沒有吃到該有的局數…。」

陳仕朋前6.2局只面對「低消」的20人次，唯一上壘者為郭天信的觸身球，但隨後遭到盜壘阻殺，一路讓龍隊的安打欄掛蛋，直到第7局、兩出局才被郭天信敲出安打，無安打比賽沒了。

陳仕朋指出，其實前幾局就有注意到還沒被打安打，被郭天信打安打的球並未失投，「是他打得很好。」但他也坦言，「回想起來還是覺得有點可惜，因為無安打的機會很難得，雖然沒了，能夠繼續投下去，完封也是一個滿好的結果。」

7局投完球數已經逼近百球，加上沒有無安打比賽了，悍將教練團已經動了換投的念頭，但陳仕朋先是要求「再1局」，再加碼「想投完」，他解釋，「其實有點是因為前幾場沒有吃到該有的局數，牛棚這幾場提前上班的機率也滿高，可以繼續投就想繼續投。」

他說累是會累，但感覺很好，「沒有遇到太多亂流，投起來滿順的。」本季兩場完封勝都是面對龍隊，他則說並沒有覺得對戰特別拿手，「是培峰引導還不錯，都是照他的引導下去投。」

陳仕朋生涯已累積3場完封勝，現役本土球員排名第2，僅次於統一獅隊潘威倫的4場。陳仕朋看待自己的投球表現，自評還需要更好，「我覺得自己的起伏有點太大、好壞落差太大，還有很多需要加強的地方。」

陳仕朋 郭天信

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