中職／本季2場完封勝都陳仕朋 丘總：看他不太講話也沒表情…

富邦悍將隊總教練丘昌榮口中「不太講話」、「沒有表情」的男人，是中職今年唯一投過完封勝的男人，陳仕朋今天先發9局只被敲出1安打、無失分，幫助悍將以6：0擊敗味全龍隊，聯盟本季2場完封勝都是他投的。

對於陳仕朋此役表現，丘昌榮說：「應該沒有話說，整個投球內容準度、快慢搭配，還有卡特、大曲都發揮得很理想。」

陳仕朋前6.2局只面對「低消」的20人次，唯一上壘者為郭天信的觸身球，但隨後遭到盜壘阻殺，一路讓龍隊的安打欄掛蛋，直到第7局、兩出局才被郭天信敲出安打。

陳仕朋7局投完共用96球，8局投完107球，第9局在球迷掌聲中繼續站上投手丘，完成這場精采好投。

丘昌榮坦言，其實7局投完就已經想換投，「已經被打1支安打，沒有無安打了，但他又一直說想再投1局，8局投完下來又說想投完。」9局面對李凱威的打席一開始就投到3壞球，歐書誠已經完成熱身，當時也考慮若保送可能換投，但最終李凱威打向二壘的滾地球出局。

中職本季僅兩場完封勝，都由陳仕朋締造，丘昌榮說：「他平常不太講話也沒什麼表情，我也不知道原來他這麼⋯」。他指出，陳仕朋偶有控制力比較不穩的時候，但經過這些年歷練，對自己身體狀況、比賽掌握都有自己的一套。