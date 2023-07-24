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中職／李子強明星賽最想和古林交流 要簽名？笑答看牛棚狀況

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
李子強。（富邦悍將提供）
李子強。（富邦悍將提供）

富邦悍將隊投手李子強遞補進入明星賽，將以亞冠賽中華隊一員參賽，難得與其他球隊選手當隊友的機會，李子強點名最期待與同屆的古林睿煬交流，被問到是否會要簽名？他一本正經說著玩笑話，「看他牛棚狀況怎樣」。

悍將隊本周3場賽事，今天陳仕朋先發之後，明天由李子強登板，後天則是「開箱」新洋投伍茲。李子強也是悍將隊近期深受其苦的「流感名單」一員，今天還有點微咳，但自認明天一戰沒有問題。

近日公布的明星賽遞補名單，李子強遞補台鋼雄鷹隊伍祐城，這將是他首度參與明星賽，他坦言因為是遞補進去，似乎沒什麼特別的感覺，「但也是個和明星隊比賽的機會，抱著學習的心態。」

前一次最接近穿中華隊球衣的時候，李子強說是U23中華隊培訓隊時，但並未進入正式名單，雖然這次並非正式國家隊，他笑說：「還是有CT。」至於對於拚進年底亞冠賽的企圖，他說：「還是要努力，希望可以有幫台灣出去比賽的機會。」

明星賽聚集各隊好手，李子強看了一下隊友名單後，點名最想和古林睿煬交流，欣賞他的出手角度、球速，以及球往上竄的感覺，「和我同年紀，但各方面比我優秀，我高中時是比較後面的球隊，我們都預賽就回家了，那時會聽到他的名字，但沒有親眼看過他長什麼樣子。」

明星賽 中華隊 古林睿煬

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