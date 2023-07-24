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中職／小龍女賴可深入敵營遭兄弟迷圍攻 網：被噴濕還是很美

聯合新聞網／ 綜合報導
味全龍啦啦隊成員賴可。 截圖自賴可FB
味全龍啦啦隊成員賴可。 截圖自賴可FB

中信兄弟隊上周末舉辦「涼水祭」主題日活動，22日味全龍隊作客兄弟主場，龍隊啦啦隊「小龍女」成員賴可也進場看球，與球迷互動。

賴可昨天在個人社群張貼多張自己全身被噴濕的圖片，她還原事發經過，有象迷對她說，「沒事啦我們象迷很好相處的」、「妳可以來內野幫味全加油順便體驗一下涼水季啊～」結果進場不到十分鐘後就被噴濕。

貼文一出，引發許多球迷討論，「好歡樂」、「你怎麼會相信敵對的話呢」、「體驗到爪迷有多瘋狂對待敵軍了吧」、「有玩又有贏，快樂不得了」、「賴可就算被噴濕還是很美」。

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