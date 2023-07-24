U12世界盃／杜蘇芮颱風逼近 台南市府研議因應方案
颱風「杜蘇芮」逼台，台南市府今天召開防颱整備會議，台南市長黃偉哲指示研擬28日起在台南開打的U12世界盃少棒錦標賽替代方案，提前規劃因應大雨調整場地或賽程方案。
黃偉哲在上午的防颱整備會議中表示，全國低窪易淹水地區有1/3在台南，市府須更嚴謹面對颱風來臨，根據以往經驗，市區積、淹水往往是樹葉或垃圾阻塞排水口導致，要求台南市警察局、消防局等單位配合公所，只要外出巡邏務必順道查看排水溝、排水口，一見堵塞立刻排除。
他指出，針對28日起在台南亞太國際棒球訓練中心開打的世界棒壘球總會（WBSC）U12世界盃少棒錦標賽，台南市體育局應研究防颱替代方案，例如比賽時遇大雨，是否調整賽程或更換比賽場地，務必提前規劃萬全措施。
台南市政府提供資料表示，市府各單位已提前巡查各項施工中工程，以確保車行地下道抽水設備、抽水站、移動式抽水機與水閘門等各項防汛設施均可運作正常；居住在易淹水低窪地區民眾可事先洽詢所在地區公所，了解砂包或防水擋板領取地點及使用方式。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言