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U12世界盃／杜蘇芮颱風逼近 台南市府研議因應方案

中央社／ 台南24日電
「2023第七屆WBSC世界盃少棒錦標賽」（VI WBSC U12 Baseball World Championship）將於7月28日至8月6日在台南市「亞太國際棒球訓練中心」少棒主、副球場舉行。記者胡經周／攝影
「2023第七屆WBSC世界盃少棒錦標賽」（VI WBSC U12 Baseball World Championship）將於7月28日至8月6日在台南市「亞太國際棒球訓練中心」少棒主、副球場舉行。記者胡經周／攝影

颱風「杜蘇芮」逼台，台南市府今天召開防颱整備會議，台南市長黃偉哲指示研擬28日起在台南開打的U12世界盃少棒錦標賽替代方案，提前規劃因應大雨調整場地或賽程方案。

黃偉哲在上午的防颱整備會議中表示，全國低窪易淹水地區有1/3在台南，市府須更嚴謹面對颱風來臨，根據以往經驗，市區積、淹水往往是樹葉或垃圾阻塞排水口導致，要求台南市警察局、消防局等單位配合公所，只要外出巡邏務必順道查看排水溝、排水口，一見堵塞立刻排除。

他指出，針對28日起在台南亞太國際棒球訓練中心開打的世界棒壘球總會（WBSC）U12世界盃少棒錦標賽，台南市體育局應研究防颱替代方案，例如比賽時遇大雨，是否調整賽程或更換比賽場地，務必提前規劃萬全措施。

台南市政府提供資料表示，市府各單位已提前巡查各項施工中工程，以確保車行地下道抽水設備、抽水站、移動式抽水機與水閘門等各項防汛設施均可運作正常；居住在易淹水低窪地區民眾可事先洽詢所在地區公所，了解砂包或防水擋板領取地點及使用方式。

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