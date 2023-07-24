中職／球迷在火鍋店巧遇林威助 網：以為他去了海外一趟
前中信兄弟隊總教練林威助今年5月轉任球團海外發展顧問，昨天有球迷在用餐時巧遇林威助，並留下帥氣合照。
林威助2021年接下中信兄弟兵符，連2年帶隊拿下台灣大賽冠軍。今年5月10日請假一天，當晚球團宣布他轉任海外發展顧問，由彭政閔接下兵符。林威助後來也未在阪神日現身，引發球迷熱議。
昨天有球迷在個人臉書發文分享，自己在台中中清路一家火鍋店用餐時巧遇林威助的畫面。網友們驚訝表示，「大家都找不到助總，沒想到讓你找到了」、「啊！讓人好羨慕喔！是威助耶！」、「我以為他去了海外一趟」。
這則貼文也被轉發到PTT，網友們紛紛表示，「海外發展顧問回台灣度假囉」、「出國工作也是有休息的時候」、「人平安真的最重要」。
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