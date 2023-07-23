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中職／王勝偉關鍵二壘打擊沈呂彥青 本季首獲單場MVP

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
王勝偉展現老將功力，成為悍將隊贏球大功臣。圖／富邦悍將提供
王勝偉展現老將功力，成為悍將隊贏球大功臣。圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊39歲老將王勝偉，今天在台中洲際球場對中信兄弟隊之戰展現價值，9局上從呂彥青的手中揮出關鍵二壘打，攻下超前分，幫助悍將4：3獲勝，本季首次獲選單場MVP。

悍將2局上靠范國宸、申皓瑋、林哲瑄安打攻下全場第1分。

兄弟4局下發動攻勢，詹子賢先獲保送，陳子豪、許基宏安打追平比數，接著王政順二壘打攻下兩分打點，反以3：1超前。

悍將5局上靠李宗賢、王勝偉、范國宸安打攻下兩分，追成3：3平手，兩隊一路僵持到8局結束未再得分。

9局上，葉子霆突襲短打形成內野安打，再靠李宗賢犧牲觸擊上二壘，王勝偉把握機會揮出二壘打，成為致勝一擊。

悍將全場揮出12支安打，比兄弟多一倍，王勝偉4打數2安打，打點、得分各1，成為贏球大功臣，「守護神」曾峻岳9局下一度面臨滿壘危機，還是保住勝果，呂彥青吞下本季第5敗。

悍將下半季4勝3敗排名第2，落後味全龍隊1場勝差，兄弟2勝4敗墊底。

王勝偉 呂彥青

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