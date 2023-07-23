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中職／陳傑憲點名「小黑」才是英雄 對獅隊低潮不意外

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
陳傑憲9局上滑進三壘，以關鍵三壘打攻下勝利打點。圖／統一獅隊提供
陳傑憲9局上滑進三壘，以關鍵三壘打攻下勝利打點。圖／統一獅隊提供

統一獅隊今天以5：4擊敗樂天桃猿隊，在桃園球場3連戰免遭清盤，老將陳傑憲9局上關鍵三壘打攻下超前分，本季第4次獲選單場MVP，他說：「最關鍵是小黑（邱智呈），平常都在板凳，9局上安打追平比數，讓球隊起死回生。」

獅隊打完前8局3：4落後，9局上面對猿隊「守護神」豪勁，林子豪先揮出安打，陳重羽犧牲觸擊，林靖凱內野滾地球出局；在兩出局後，邱智呈二壘打追成4：4，接著陳傑憲三壘打攻下第5分，讓獅隊帶著1勝2敗離開桃園。

獅隊終止3連敗，總教練林岳平賽後露出開心笑容，他說：「好險3連戰有贏1場，不然要吞4連敗。」

陳傑憲首局揮出安打，串聯打線攻下兩分，9局上三壘打送回邱智呈攻下致勝分，成為贏球大功臣；他表示，豪勁一直是好投手，9局上林子豪、邱智呈帶動攻勢，他才有機會下勝利打點。

獅、猿下半季打完前7戰都是3勝4敗，排名並列第3，陳傑憲說：「上半季為了爭冠，最後幾場比賽都是高張力，全隊專注比賽，說不累是騙人的。」

他用「相當不順」形容球隊目前的處境，對連敗也不太意外，希望全隊趕快磨合，想辦法找回專注力，戰績一定會逐漸好轉。

陳傑憲 邱智呈

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