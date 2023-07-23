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中職／陳傑憲致勝三壘打救了獅隊 廖健富躍居三冠王

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導

樂天桃猿隊今天繼續在桃園球場迎戰統一獅隊，雙方一路互咬，獅隊打完前8局落後1分，9局上最後反攻，靠3支安打攻下兩分，以5：4逆轉勝，陳傑憲關鍵三壘打成為致勝一擊，獲選單場MVP，也讓獅隊逃過3連戰被橫掃的命運，終止最近3連敗。

廖健富7局下轟出右外野陽春砲，一度讓猿隊領先，連兩戰3安、開轟，也以打擊率3成36、全壘打13支、打點48分躍居中職三冠王。

獅隊首局就發動攻勢，面對猿隊先發投手陳克羿，前3棒邱智呈、陳傑憲、蘇智傑連續安打攻下1分，1出局後林全再揮安打攻下第2分。

猿隊1局下還以顏色，成晉安打、廖健富二壘打，再靠朱育賢內野滾地球扳回一城，梁家榮安打追平比數。

獅隊2局上再靠陳重羽安打、猿隊內野失誤、 邱智呈內野滾地球攻下第3分；但猿隊3局下攻勢再起，陳俊秀獲保送後，靠成晉內野滾地球推進二壘，接著獅隊洋投布雷克連續兩次暴投，讓猿隊二度追平比數。

兩隊打完前6局仍是3：3，7局下廖健富面對獅隊第3任投手邱浩鈞，轟出右外野陽春砲，本季第13轟出爐，追平獅隊林安可並列全聯盟榜首，猿隊首次超前比數。

獅隊緊咬不放，9局上面對猿隊「守護神」豪勁，靠林子豪安打、邱智呈二壘打追成4：4，接著陳傑憲三壘打攻下第5分，終場1分之差獲勝。

猿隊明起連休8天，要到中職明星賽結束後，8月1日在新莊球場和富邦悍將隊交手。

陳傑憲 廖健富

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