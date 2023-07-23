快訊

連日暴雨…北京故宮再現「九龍吐水」奇景 揭百年不淹水秘密

中職／古林睿煬髖關節不適 郭阜林起伏大下二軍調整

中央社／ 桃園23日電
中華職棒統一獅隊投手古林睿煬22日在比賽先發過程中一度滑倒踩空，導致髖關節有些不舒服，也影響投球表現，身體狀況持續觀察中。（統一獅隊提供） 中央社
中華職棒統一獅隊投手古林睿煬22日在比賽先發過程中一度滑倒踩空，導致髖關節有些不舒服，也影響投球表現，身體狀況持續觀察中。（統一獅隊提供） 中央社

中華職棒統一獅隊投手古林睿煬昨天先發過程中滑倒踩空，髖關節有些不舒服，也影響投球表現，狀況還需觀察；獅隊今天賽前也有球員異動，野手郭阜林起伏大，下二軍調整。

古林睿煬昨天對樂天桃猿隊先發前4局沒有失分，5局續投有狀況，接連被敲安打、被陳俊秀敲出全壘打，5局沒有投完退場，總計投4.2局失3分，承擔敗投。

獅隊總教練林岳平今天賽前受訪表示，古林睿煬昨天先發過程中有滑倒踩空，動作不是很自然，造成髖關節不太舒服，所以5局投球狀況比較多，目前身體狀況持續觀察中。

獅隊原訂25日要在台東棒球場與中信兄弟交手，但受到颱風杜蘇芮影響，中職已經宣布延賽，接下來在明星賽前僅剩1場比賽。林岳平表示，期間會安排練球，古林睿煬有入選明星賽亞冠賽中職聯隊，如果明星賽出賽投球沒有太大的狀況，應該就沒有問題。

獅隊今天賽前也有球員異動，野手郭阜林下二軍、唐肇廷上一軍，投手方建德下二軍、楊孟沅上一軍，林岳平表示，郭阜林6月底上一軍狀況不錯，但下半季目前為止安打還沒開張，狀況沒有這麼理想，好的擊球不多，先下二軍調整。

林岳平表示，目前獅隊一、三壘有約4人輪替，林子豪回一軍後，差不多輪回原來的隊形，林子豪有入選今年杭州亞運棒球代表隊，郭阜林是亞運期間頂替的人選，期待這段時間在二軍好好調整。

明星賽 杭州亞運棒球 林岳平

延伸閱讀

中職／羅昂受傷缺陣 林子崴、江承諺是頂替輪值人選

中職／杜蘇芮颱風打亂台東行 林岳平笑說備戰明星賽

中職／古林睿煬7局壓制 悍將保送連發自爆不敵統一

中職／有外野三鬼仍選林佳緯 林岳平考量年齡差

相關新聞

中職／杜蘇芮颱風打亂台東行 林岳平笑說備戰明星賽

杜蘇芮颱風來勢洶洶，中職官方今天提前宣布，原訂25到27日在台東3場比賽全部延賽，樂天桃猿隊今天在桃園主場對統一獅隊3連...

中職／古林睿煬髖關節不適 郭阜林起伏大下二軍調整

中華職棒統一獅隊投手古林睿煬昨天先發過程中滑倒踩空，髖關節有些不舒服，也影響投球表現，狀況還需觀察；獅隊今天賽前也有球員...

中職／羅昂受傷缺陣 林子崴、江承諺是頂替輪值人選

中職統一獅隊洋投羅昂手指受傷，先發投手群輪值少一人，獅隊昨天註冊新秀投手林詔恩當備案，總教練林岳平也點名本土投手林子崴、...

中職／林政華提升擊球率展優勢 適時補起桃猿外野戰力

中職樂天桃猿隊外野手林政華今年剛上到一軍時較不穩定，但把失敗當養分，近期漸打出成績，發揮優勢、提升擊球率，總教練曾豪駒稱...

中職／林承飛13次失誤生涯最慘 對手套信心喊話怕造反

樂天桃猿隊游擊手林承飛昨天4打數3安打，本季第2轟出爐，幫助猿隊以10：4擊敗統一獅隊，搶下3連戰前兩勝，但今年已經出現...

中職／杜蘇芮颱風即將侵台影響 台東三連戰延至10月

中華職棒聯盟今天宣布，由於因氣象局預報杜蘇芮颱風預估週一（24日）轉為中颱，週二（25日）就會發佈海上警報，東部地區將開始受到外圍環流影響， 颱風中心有機會在26日到27日間在花東交界一帶登陸，將帶來

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦