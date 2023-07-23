中職／古林睿煬髖關節不適 郭阜林起伏大下二軍調整

中華職棒統一獅隊投手古林睿煬昨天先發過程中滑倒踩空，髖關節有些不舒服，也影響投球表現，狀況還需觀察；獅隊今天賽前也有球員異動，野手郭阜林起伏大，下二軍調整。

古林睿煬昨天對樂天桃猿隊先發前4局沒有失分，5局續投有狀況，接連被敲安打、被陳俊秀敲出全壘打，5局沒有投完退場，總計投4.2局失3分，承擔敗投。

獅隊總教練林岳平今天賽前受訪表示，古林睿煬昨天先發過程中有滑倒踩空，動作不是很自然，造成髖關節不太舒服，所以5局投球狀況比較多，目前身體狀況持續觀察中。

獅隊原訂25日要在台東棒球場與中信兄弟交手，但受到颱風杜蘇芮影響，中職已經宣布延賽，接下來在明星賽前僅剩1場比賽。林岳平表示，期間會安排練球，古林睿煬有入選明星賽亞冠賽中職聯隊，如果明星賽出賽投球沒有太大的狀況，應該就沒有問題。

獅隊今天賽前也有球員異動，野手郭阜林下二軍、唐肇廷上一軍，投手方建德下二軍、楊孟沅上一軍，林岳平表示，郭阜林6月底上一軍狀況不錯，但下半季目前為止安打還沒開張，狀況沒有這麼理想，好的擊球不多，先下二軍調整。

林岳平表示，目前獅隊一、三壘有約4人輪替，林子豪回一軍後，差不多輪回原來的隊形，林子豪有入選今年杭州亞運棒球代表隊，郭阜林是亞運期間頂替的人選，期待這段時間在二軍好好調整。