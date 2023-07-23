中職／羅昂受傷缺陣 林子崴、江承諺是頂替輪值人選

中職統一獅隊洋投羅昂手指受傷，先發投手群輪值少一人，獅隊昨天註冊新秀投手林詔恩當備案，總教練林岳平也點名本土投手林子崴、江承諺都是頂替先發的人選。

中華職棒統一獅隊洋投羅昂21日先發出賽投5局失4分、無關勝敗，但5局接球時右手食指輕微拉扯造成骨折，昨天被下放二軍。

獅隊先發投手群輪值少一人，昨天新註冊19歲的投手林詔恩當作備案，林詔恩目前為止本季二軍出賽11場（7場先發），戰績4勝2敗、防禦率3.18。

總教練林岳平表示，羅昂缺陣，本土投手林子崴、江承諺是頂替人選，兩人目前的調整狀況「尚可」，身體上都沒有什麼問題，林子崴的球威不錯，但控球有時難以捉摸，江承諺則是球威沒這麼好，但控球不錯。

林子崴本季在一軍有5場先發出賽紀錄，戰績1勝1敗，防禦率2.10，江承諺本季則還沒有一軍出賽紀錄，林岳平表示，江承諺今年季初腰受傷，考量到傷勢，所以多註冊了林詔恩當成備案。

獅隊投手古林睿煬有被選入今年杭州亞運棒球代表隊，林詔恩本來計畫在亞運期間要補上古林睿煬的缺，現在提早準備，林岳平也希望除了本土投手外、新洋投盡快到位。