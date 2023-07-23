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中職／杜蘇芮颱風打亂台東行 林岳平笑說備戰明星賽

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
杜蘇芮颱風打亂賽程，統一獅隊總教練林岳平做好準備。記者藍宗標／攝影
杜蘇芮颱風打亂賽程，統一獅隊總教練林岳平做好準備。記者藍宗標／攝影

杜蘇芮颱風來勢洶洶，中職官方今天提前宣布，原訂25到27日在台東3場比賽全部延賽，樂天桃猿隊今天在桃園主場對統一獅隊3連戰最後一戰結束後，直到8月1日才有比賽，總教練曾豪駒表示，仍會安排練球，部分球員也到二軍出賽。

猿隊原定26、27日在台東對決中信兄弟隊，受到杜蘇芮颱風的影響，變成中職明星賽（29、30日）後才有比賽，全隊足足休兵8天。

獅隊打完今天比賽後，原定台東行同樣取消，25日對兄弟之戰延期，27日將在天母球場和味全龍隊交手，到時恐怕也會受到颱風干擾，如果打不成，再來就是8月1日出賽。

獅隊總教練林岳平表示，表定27日仍有比賽，還是要好好準備，當然會安排練球，笑說：「如果天母比賽也不能打，就全力備戰明星賽。」

明星賽 中職 樂天桃猿

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