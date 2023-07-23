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中職／林政華提升擊球率展優勢 適時補起桃猿外野戰力

中央社／ 桃園23日電
中華職棒樂天桃猿隊外野手林政華（圖）今年剛上一軍時較不穩定，近期才慢慢打出成績，他23日受訪表示，有問題時在學長、教練團提醒後都能馬上作出改變，是他今年球季的進步。 中央社
中華職棒樂天桃猿隊外野手林政華（圖）今年剛上一軍時較不穩定，近期才慢慢打出成績，他23日受訪表示，有問題時在學長、教練團提醒後都能馬上作出改變，是他今年球季的進步。 中央社

中職樂天桃猿隊外野手林政華今年剛上到一軍時較不穩定，但把失敗當養分，近期漸打出成績，發揮優勢、提升擊球率，總教練曾豪駒稱讚林政華有適時補起外野戰力，對球隊有幫助。

中職樂天桃猿隊外野手林政華6月底升上一軍，剛升上一軍的前幾場比賽有跑壘瑕疵，但當時曾豪駒就曾表示會繼續給他機會，還是很看好他。

林政華表示，剛上到一軍遇到狀況當然會擔心，但學長鼓勵提醒，要慶幸很早就遇到狀況，知道問題在哪才可以知道怎麼調整，他也自評遇到問題時學長、教練團提醒後都能馬上作出改變，是今年球季的進步。

林政華去年僅在一軍有4場出賽機會，今年獲得較多一軍出賽機會，他表示去年賽前準備有點找不到方向，今年很明確知道要做什麼，賽前輔助訓練、對戰準備的想法都不同，學長林立也有提醒，面對越難打的投手，越要相信自己來得及，不用急著出棒、把球帶進來一點。

林政華表示，今年在二軍時打擊狀況其實也沒有很理想，但上來一軍後，教練團點出自己的優勢，出棒速度快又短，直球都可以破壞掉，只是選球比較不好，經過教練團協助調整，現在選球上有改善，「每天都有進步是好事」。

曾豪駒表示，林政華今年與去年的不同在於更了解該在場上扮演的角色，過去揮空率比較高，上來一軍後擊球率提升，今年在一軍的發揮比教練團預期的好，在陣中外野手陳晨威比較沒有這麼穩定時補起戰力，對球隊有幫助。

曾豪駒指出，林政華無論攻擊或守備，對於比賽的理解度可以再提升，但目前看起來有展現他的優勢，隨著機會越來越多及經驗的累積，會更知道比賽過程中該做些什麼。

曾豪駒 樂天桃猿 中職

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