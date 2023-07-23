快訊

影／她體溫高達42.7度熱衰竭 醫護舀水搶救畫面曝光

經歷3年疫情！大陸重啟新加坡、汶萊15天免簽入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／林承飛13次失誤生涯最慘 對手套信心喊話怕造反

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
林承飛本季已經出現13次失誤，強調要對手套信心喊話。記者藍宗標／攝影
林承飛本季已經出現13次失誤，強調要對手套信心喊話。記者藍宗標／攝影

樂天桃猿隊游擊手林承飛昨天4打數3安打，本季第2轟出爐，幫助猿隊以10：4擊敗統一獅隊，搶下3連戰前兩勝，但今年已經出現13次失誤，追平個人單季最慘紀錄，自己也覺得難看，笑說：「每天要對手套信心喊話，拜託別再漏接了。」

林承飛昨天揮出生涯第600支安打，7局下砲轟黃竣彥，剛好是生涯第60轟；他表示，不會多想全壘打的事，擊球策略以穩定、串聯打線為主，自己的角色就是這樣。

倒是本季失誤次數已經追平2019年紀錄，很有機會再創新高，讓他相當在意守備問題，直呼要對手套信心喊話才行，「而且兩個手套都喊，這一定要的啊，就怕手套造反。」

林承飛表示，有時接球手感不好，在判斷上就是慢一拍，剎那間敏感度沒有很好，還要再加油。

林承飛 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／只要還在打球…陳俊秀100％付出 曾總相信老天會眷顧他

中職／原來是核彈頭！陳俊秀兩戰扛首棒 桃猿狂攻18分

中職／昨天不是最好的豪勁 曾總被問到他的高EQ笑了

中職／林承飛兩倍速推進失誤數 曾豪駒：確實有些問題

相關新聞

中職／林承飛13次失誤生涯最慘 對手套信心喊話怕造反

樂天桃猿隊游擊手林承飛昨天4打數3安打，本季第2轟出爐，幫助猿隊以10：4擊敗統一獅隊，搶下3連戰前兩勝，但今年已經出現...

中職／蘇芮颱風即將侵台影響 台東三連戰延至10月

中華職棒聯盟今天宣布，由於因氣象局預報杜蘇芮颱風預估週一（24日）轉為中颱，週二（25日）就會發佈海上警報，東部地區將開始受到外圍環流影響， 颱風中心有機會在26日到27日間在花東交界一帶登陸，將帶來

日職／台將同場對決 吳念庭從宋家豪手中選保送

日本職棒今天上演台灣選手對決，西武獅隊吳念庭在8局下從樂天金鷲隊宋家豪手中選到保送，吳念庭全場2打數沒有敲安打，不過選到...

中職／只要還在打球…陳俊秀100％付出 曾總相信老天會眷顧他

棒球生涯中最漫長的一段低潮，陳俊秀在今天以4安打、逆轉兩分砲站上桃園球場單場MVP頒獎台上的一刻，心中感觸良多，他坦言：...

中職／技壓德保拉！鋼龍等了50天收第9勝 獨享勝投王寶座

洲際棒球場今天兩位超強洋投正面交鋒，由味全龍隊鋼龍6局失1分占上風，龍隊終場以5：3擊敗中信兄弟隊，鋼龍拿下獨享勝投王寶...

中職／原來是核彈頭！陳俊秀兩戰扛首棒 桃猿狂攻18分

陳俊秀扛首棒打出奇效，今天敲出4安打、貢獻4分打點，包括一發逆轉戰局的兩分砲，帶動猿隊團隊16安的海嘯般攻勢，終場以10...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦