中職／林承飛13次失誤生涯最慘 對手套信心喊話怕造反

樂天桃猿隊游擊手林承飛昨天4打數3安打，本季第2轟出爐，幫助猿隊以10：4擊敗統一獅隊，搶下3連戰前兩勝，但今年已經出現13次失誤，追平個人單季最慘紀錄，自己也覺得難看，笑說：「每天要對手套信心喊話，拜託別再漏接了。」

林承飛昨天揮出生涯第600支安打，7局下砲轟黃竣彥，剛好是生涯第60轟；他表示，不會多想全壘打的事，擊球策略以穩定、串聯打線為主，自己的角色就是這樣。

倒是本季失誤次數已經追平2019年紀錄，很有機會再創新高，讓他相當在意守備問題，直呼要對手套信心喊話才行，「而且兩個手套都喊，這一定要的啊，就怕手套造反。」

林承飛表示，有時接球手感不好，在判斷上就是慢一拍，剎那間敏感度沒有很好，還要再加油。