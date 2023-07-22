中職／只要還在打球…陳俊秀100％付出 曾總相信老天會眷顧他

棒球生涯中最漫長的一段低潮，陳俊秀在今天以4安打、逆轉兩分砲站上桃園球場單場MVP頒獎台上的一刻，心中感觸良多，他坦言：「有一點激動」。陳俊秀這段時間的煎熬，總教練曾豪駒看在眼中，也一直深信「老天會眷顧他」。

猿隊今天以10：4擊敗統一獅隊，全隊16支安打，其中3人猛打賞，分別是陳俊秀（4安打）、廖健富、林承飛，且各包含1發全壘打。此外，猿隊近兩場賽事都由陳俊秀擔任首棒，打線合計攻下18分，兩戰皆勝。

對於明天是否再排陳俊秀打第一棒，曾豪駒說：「明天再好好想一下」。他指出，此役陳俊秀好在設定的球就果斷出棒，「他就是把自己可以掌握的掌握住，這就是他應有的身手，選手就是這樣，不管好或不好，持續專注把該做的事情完成，老天會眷顧他。」

陳俊秀久違站上單場MVP頒獎台，臉上不知道是汗水是淚水，被隊友虧「眼睛流汗」。陳俊秀則是坦言有一點激動，「想的是過程中，稍微辛苦一點，很多人在幫忙，有點開心的是終於有來比賽的感覺。」他感謝教練團、隊友在這段過程中幫助很多，「還有我老婆，常常鼓勵我，跟我講想要做什麼就去做。」

陳俊秀不諱言，從去年蔓延已久、看不到終點的低潮，多少會有落淚的時候，「但是每天從家裡出發就告訴自己冷靜一下，每天都是新的一天，只要還在打球，就是百分之百付出。」

扛首棒喚醒「全壘打秀」，陳俊秀說最大的差別是開賽時準備要更早一點，「要趕快觀察對方投手熱身過程，把自己準備的再早一點。」至於是否期待再扛第一棒？他說：「沒有想這個，我是希望我每場都能維持著，教練怎麼排，我不太去想。」