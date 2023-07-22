日職／台將同場對決 吳念庭從宋家豪手中選保送

日本職棒今天上演台灣選手對決，西武獅隊吳念庭在8局下從樂天金鷲隊宋家豪手中選到保送，吳念庭全場2打數沒有敲安打，不過選到2次保送；宋家豪則是投1局沒有掉分。

吳念庭今天先發打第5棒、擔任一壘手，1局下擊出二壘方向滾地球出局，4局下選到保送，之後靠著隊友安打跑回1分；6局下擊出左外野飛球出局，8局下面對宋家豪時再選到保送。總計吳念庭2打數沒有安打，不過選到2次四壞球保送，目前在一軍打擊率2成15。

宋家豪則是在8局下時登板，三振掉馬金農（DavidMacKinnon）之後，對吳念庭投出保送，不過讓下一棒長谷川信哉擊出三壘滾地球，跑者吳念庭出局，之後長谷川信哉盜壘失敗，形成3人出局。總計宋家豪用14球投1局沒有失分，單場最快球速是面對吳念庭時飆出149公里，目前防禦率3.29。

此戰在4局下西武的長谷川信哉敲出1打點二壘安打，送回第1分；雖然5局上樂天追回1分，不過下個半局源田壯亮再敲出1打點三壘安打，終場西武以2比1擊敗樂天。西武先發投手今井達也用115球投7局，僅被敲出3支安打，投出2次保送，飆出9次三振，僅失1分非責失，奪下勝投。