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中職／技壓德保拉！鋼龍等了50天收第9勝 獨享勝投王寶座

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
鋼龍先發6局失1分，拿下本季第9勝，相隔50天再奪勝場，獨占勝投王寶座。圖／味全龍隊提供
鋼龍先發6局失1分，拿下本季第9勝，相隔50天再奪勝場，獨占勝投王寶座。圖／味全龍隊提供

洲際棒球場今天兩位超強洋投正面交鋒，由味全龍隊鋼龍6局失1分占上風，龍隊終場以5：3擊敗中信兄弟隊，鋼龍拿下獨享勝投王寶座的第9勝。

兄弟由德保拉先發7.1局失5分，先在2局上讓龍隊以連續3支安打開局，劉時豪的安打開張分數，張政禹的安打再帶有2分打點，被攻下3分大局；續投進入第8局，吉力吉撈．鞏冠敲出兩分砲，再對劉時豪投出連4顆壞球的保送後退場。

鋼龍先發6局被敲7安打、僅失1分，2局下遭陳子豪敲出陽春砲，雖在5局下挨2安打及1保送面臨滿壘、一出局危機，眼看兄弟情勢大好，但鋼龍在危機關頭對陳子豪、代打蘇緯達都飆出三振過關。

鋼龍前一勝已是6月2日，此役在3：1領先時退場，由王維中中繼1.1局，林凱威第9局挨了詹子賢的兩分砲，再換上陳冠偉收尾，助鋼龍第9勝入袋，超越已離開中職舞台的勝騎士，獨居勝投王寶座。

去年選秀第5輪選進、現年19歲的盧孟揚，9局上迎來生涯初登板，以10球演出三上三下，在一軍投出好的開始。

陳子豪 劉時豪 味全龍 中信兄弟

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